¿Todo se trató de amor propio? Lina Tejeiro seguiría enviando indirectas para Juan Duque

Lina Tejeiro y Juan Duque no dejan de ser tendencia en internet, pues desde que la actriz volvió a aparecer en redes sociales, tras varias semanas de ausencia, y publicó un sugerente tweet que iría dedicado a su exnovio, los mensajes e indirectas entre ambos no han parado.

En el mensaje que publicó la llanera en su cuenta oficial de Twitter, al parecer, comparó al cantante paisa con un rímel, haciendo referencia a que no le gusta conformarse con menos de lo que ella merece.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, escribió Lina en su cuenta oficial de Twitter.

Después del tweet, fue el mismo cantante quien se encargó de acabar con las pequeñas dudas que habían sobre para quién iba dirigido el mensaje de Lina, pues Juan Duque respondió, a modo de humor, lo publicado por su exnovia.

Juan Duque respondió ante la indirecta de Lina cambiándose el nombre en su cuenta oficial de Twitter, pues dado que Lina lo había comparado con un rímel, el paisa optó por poner “Rimel Albeiro” como nombre en dicha red social.

El nuevo mensaje de Lina Tejeiro

Ahora, después de lo que hizo el cantante para responder ante su comparación con un rímel, la actriz no se quedó callada y volvió a compartir un mensaje, esta vez, más reflexivo con el que estaría revelando más detalles de la razón de su ruptura con Juan Duque.

“El amor propio no es tan lindo como lo pintan, tendrás que tomar decisiones que a veces no parecerán las correctas ante los ojos de los demás. Te dirán egoísta por ponerte en primer lugar. Amarte a ti mismo no es nada fácil, pero es el único amor que vas a tener por siempre”, escribió Lina en su cuenta oficial de Twitter.

Al respecto, Juan Duque aún no se ha vuelto a pronunciar ni tampoco ha publicado otro mensaje con el que le estaría respondiendo a su exnovia.

De igual forma, vale aclarar que, a diferencia de la actriz llanera, el cantante paisa aún conserva las fotos con Lina y además la sigue en Instagram. Por su parte, Lina eliminó las fotos con el cantante y dejó de seguirlo en redes.