Beyoncé busca agrandar su legado en unos Grammy que consagran a Bad Bunny

Con nueve nominaciones, Beyoncé buscará agrandar aún más su legado musical en la 65ª edición de los Premios Grammy, que suponen además la consagración del puertorriqueño Bad Bunny como artista mundial.

La cantante de Houston, Estados Unidos, es la favorita para triunfar en las tres categorías más importantes, mejor canción, grabación y álbum del año; y empata con su marido, el rapero Jay Z, como la artista más nominada de la historia de los Grammy con 88 candidaturas.

De esta manera, Beyoncé puede convertirse en la intérprete con más gramófonos de la historia en la próxima entrega de los Grammy, los premios más importantes de la música a nivel internacional, si triunfa en al menos cuatro de las nueve categorías a las que está nominada.

Su séptimo trabajo de estudio, 'Renaissance' medirá su impacto en los Grammy principalmente frente a otros tres contendientes en la categoría de mejor álbum del año: Adele ("30"), Harry Styles ("Harry´s House") y Bad Bunny ("Un Verano Sin Ti"), la sorpresa latina de la jornada.

Bad Bunny es el otro gran protagonista en estas nominaciones al lograr por primera vez entrar en las principales categorías generales de los Grammy.

Y es que el disco "Un verano sin ti" le ha dado a Benito Ocasio Martínez la posibilidad de regresar por la puerta grande a los Grammy, al haber logrado tres nominaciones: Mejor álbum del año, mejor álbum de música urbana y mejor interpretación solista de pop por la canción "Moscow Mule".

En cuanto al número de nominaciones, el artista de hip hop Kendrick Lamar, con ocho nominaciones, y las cantantes Adele y Brandi Carlile, con siete cada una, siguen la estela de Beyoncé en estos premios.

Les sigue el británico Harry Styles, quien tras un año plagado de éxitos llevará su disco "Harry's House" y su canción "As It Was" a competir en seis apartados, entre los que figuran las tres categorías más reconocidas.

Aparte de Styles con su "As It Was" y Beyoncé con "Break My Soul", el resto de figuras que pugnarán por hacerse con el Grammy a mejor canción del año son, entre otros, Adele ("Easy on Me"), Lizzo ("About Damn Time"), Sara Davis Gayle ("abcdefu"), Liz Rose y Taylor Swift ("All Too Well"), y Kendrick Lamar ("The Heart Part 5").

Esa categoría reconoce a los compositores de un tema, mientras que el galardón a la mejor grabación del año va destinado a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros del equipo.

En este último apartado, "Break My Soul" de Beyoncé también se enfrentará, entre otros, a "Easy On Me" de Adele y a "As It Was" de Styles, además de "Don't Shut Me Down" del grupo sueco ABBA y "You And Me On The Rock" de Brandi Carlile y Lucius.

Bad Bunny no será la única estrella latina presente en las categorías generales de la 65ª edición de los Grammy, pues la brasileña Anitta y el estadounidense con raíces mexicanas Omar Apollo tratarán de proclamarse vencedores como mejor nuevo artista del año.

Los Grammy volverán el próximo 5 de febrero a Los Ángeles, concretamente al recinto multiusos Crypto.com Arena -la casa del equipo de baloncesto Los Angeles Lakers-, después de que su última entrega se celebrara en Las Vegas con motivo de un despliegue especial por la pandemia. EFE