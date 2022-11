Luisa Fernanda W causó revuelo por video de su segundo hijo; ¿por qué tiene los ojos así?

Luisa Fernanda W causó furor en las redes sociales luego de compartir a través de sus redes sociales un video en el que muestra parte del rostro de su segundo hijo Domenic.

La paisa se ha destacado en las redes sociales sobre todo por su contenido en las redes sociales donde suele compartir consejos de moda y maquillaje. Sin embargo, lo que más ha dado de que hablar es su relación con el artista de música popular Pipe Bueno.

Aunque era una relación que pocos se esperaban, la pareja es considerada una de las más estables en las redes sociales, tanto que después de mantener un largo noviazgo, tuvieron a su primer hijo Máximo y al poco tiempo la paisa dio a luz a su segundo hijo Dominic.

Tras el nacimiento de su segundo hijo, Luisa a revelado que no tiene afán por mostrar el rostro de Dominic, sin embargo, en las ultimas horas a través de sus historias de Instagram compartió un video en el que se le ve parte de su rostro.

La publicación generó cientos de reacciones en las redes sociales

Usuarios no tardaron en reaccionar a la publicación de la creadora de contenido, pues en el video se ven los ojos del pequeño, pero para sorpresa de muchos son de color azul.

"Cuando Dominic nació y abrió los ojos yo quedé como 'Pipe, ¿tiene los ojos azules?', Pues sí, pero ustedes saben que muchos niños nacen con los ojos claros y después les cambian. [...] Entonces igual no sabemos, pero eso a mí no me importa, quede con los ojos azules o no, igual lo voy a amar de la misma manera", dijo la creadora en respuesta a las preguntas que le hicieron sobre los ojos de su hijo.