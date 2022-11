“Cansona amor, ya la vimos”: Critican a Luisa Fernanda W por presumir su cuerpo postparto

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convirtieron en padres por segunda vez hace unas semanas, luego del nacimiento de Domenic.

El pequeño llegó antes de las semanas previstas por su médico, pero les ha hecho sentir que era el integrante que faltaba para “estar completos”.

Según reveló la empresaria y el cantante, el nacimiento de Domenic los tomó por sorpresa a pesar de que ya tenían los preparativos para su llegada.

El intérprete de ‘Confesión’ se encontraba componiendo una canción, cuando la influencer sintió que había descendido líquido, por lo que se dirigieron a la clínica.

Así, el segundo hijo de la pareja de artistas nació por cesárea y se encuentra compartiendo con su hermano Máximo en su hogar.

A pesar de que la influencer tuvo algunos percances de salud durante el embarazo, relacionados con el estrés laboral, ha compartido que ha estado enfocada en su recuperación postparto, pues “la cesárea trae sus cuidados”.

La creadora de contenido ha compartido videos en los que detalla cómo quedó su figura a casi dos semanas de haber dada a luz, por lo que muchos seguidores le han preguntado por su fórmula para recuperar su físico.

“Cuando nos convertimos en madres todo gira alrededor de nuestros hijos y a veces, sin querer, podemos descuidarnos un poco mientras nosotras mismas. Por esa razón empiezan algunos complejos, empezamos a sentirnos muy diferentes y claro que estamos diferentes, cambiamos para darle vida a un ser humano”, explicó.

Asimismo, reveló que una de las prácticas que le ha ayudado es de arreglarse e intentar cambiar el semblante frente a las dificultades.

“La invitación es a cuidar de nosotras mismas, nuestro cuidado es tan importante como el de nuestros hijos, párate y cambia tu semblante, créeme que cuando cuidas de ti misma cambia toda tu atmósfera, a veces no es fácil pero póntelo como reto”, agregó.

Su reacción a las críticas

Si bien varios de sus seguidores han exaltado su proceso de recuperación, la influencer ha sido blanco de críticas por compartir los detalles. Por ello, en una publicación reciente hizo alusión sobre la forma en que toma los comentarios en su contra.

“Cuando llevas 11 días de postparto y te critican el cuerpo”, escribió la antioqueña en el reel que supera los 72 mil me gusta en Instagram.

Luciendo un ajustado vestido, la creadora de contenido interpretó una escena de humor sobre el cuerpo: “Qué triste es tener este cuerpo sensual que solo me ha traído enemigos”, reza un fragmento del audio antes de estallar en risas.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: “Lo que más rabia me da es que ni yo que no tengo hijo tengo ese cuerpo”; “Ya quisiera ese cuerpazo después de parir”; “Pero qué mujer tan obsesiva con ese cuento”, escribieron.