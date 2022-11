Harry Styles iluminó la noche bogotana y se preocupó por el bienestar de sus fans

Hubo problemas en el público, pero Harry Styles no decepcionó en su esperada visita a Colombia. El cantante encantó a todos sus fanáticos por aproximadamente dos horas en el Coliseo Live.

Después de tres años aproximadamente, que esperaron algunos fanáticos, al comprar sus boletas y problemas con el recinto en el que se iba a hacer el concierto, todos los fanáticos pudieron ver a Harry Styles en vivo.

Las filas para poder ingresar al concierto iniciaron desde la madrugada y se reportó que hubo fanáticos que llegaron desde las 4 de la mañana. Pues, no dejaron que las personas acamparan en el Coliseo.

Luego de la apertura de puertas, todas las personas corrieron para poder estar lo más cerca posible del ex One Direction. A medida que pasaba el tiempo, todos los fanáticos se iban animando y se sentían las ansias para que fueran las 9 de la noche y saliera.

Cerca de las 7:30 p.m. Koffee salió al escenario y fue una gran apertura para lo que sería Harry Styles. Durante todo su show les demostró cariño a los colombianos y colocó a bailar a todos los asistentes.

Cuando la jamaicana terminó, decidieron amenizar el ambiente colocando música colombiana y algunos éxitos que los fanáticos cantaron a todo pulmón. Iniciaron con ‘Best Song Ever’ de One Direction, sonó el Joe Arroyo y Carlos Vives.

Mucha energía

A las 9 de la noche, las luces se apagaron y todo fue algarabía cuando salió primero la banda de Harry y luego él. El cantante salió al escenario con toda la energía, saludando a los fanáticos y cantando ‘Music for a Sushi Restaurant’.

Después de eso, siguió ‘Golden’ y ‘Adore You’, para este momento saludó a Bogotá, diciendo que se prepararan para pasar una noche increíble. El público estaba cantando tan fuerte que, por momentos, no se podía escuchar al artista.

Las canciones que siguieron fueron ‘Daylight’, ‘Cinema’, ‘Keep Driving’ y para ‘Satellite’ se paseó por el escenario sosteniendo una bandera de Colombia. Cuando interpretó ‘She’, el cantante se dio cuenta que había muchas personas que estaban siendo sacadas desmayadas.

Harry detiene el show

Al percatarse de la situación, Harry empezó a preguntarle a sus fanáticos cómo estaban y algunos les preguntaron que había personas desmayadas. Pues, las personas que estaban en platea estaban acumuladas cerca al escenario, intentando estar lo más cerca posible del artista.

En medio de la preocupación, el cantante inició a decirle a los fanáticos que tenían que cuidarse los unos a los otros. Pues, él quería dar un gran show y estaba pasando un buen momento, pero no seguiría si no había seguridad para los fanáticos.

“Si pueden abrir un pequeño espacio allí, por favor, ¿están bien allí? Estoy muy emocionado de estar aquí y va a ser un show increíble, pero lo más importante es que todos estemos a salvo. Hay muchas personas aquí y hace calor lo que haremos es que todos los que estén en el piso van a dar un paso hacia atrás”, fue lo que dijo el artista.

Luego de eso, el cantante dejó el escenario y envió a una persona del equipo de organización para pedirle a los fanáticos que por favor se corrieran hacia atrás. Al finalizar, los fanáticos lo hicieron y Harry volvió a salir.

Lejos de colocarse molesto por la situación, el cantante constantemente les preguntaba a sus fanáticos cómo estaban y pidió más agua para que se repartiera al frente.

El show continuó

Luego de salir al escenario, la melancolía se apoderó del público cuando se escucharon los acordes de ‘Matilda’. El cantante se paró en frente en el escenario, con integrantes de la banda y enamoró a todos sus fanáticos con la letra de esta emotiva canción.

Siguió ‘Lights Up’, ‘Canyon Moon’ y una de las más esperadas, en ‘Treat People With Kindness’ todo el Coliseo Live inició a bailar. Inclusive, algunas fanáticas en el piso iniciaron a hacer la coreografía del video musical de esta canción.

El concierto terminó con ‘What Makes You Beautifull’, de One Direction, que enlocqueció a los fanáticos. Después ‘Late Night Talking’, ‘Watermelon Sugar’ y ‘Love of my Life’, en el que dejó que todos cantaran solo el coro.

Encore

Harry se despidió, pero faltaban algunas de las canciones más esperadas de la noche, se trataba de ‘Sign of the Times’, ‘As It Was, canción con la que el cantante estuvo sorprendido de lo duró que cantaron los colombianos y por último ‘Kiwi’.

Amor por Colombia

A pesar de que hubo algunos imprevistos, Harry nunca dejó de demostrar el cariño que tiene por sus fanáticos. Aseguró que espera volver a Colombia rápidamente, pues recordó que hace 8 años no estaba en nuestro país.

Además de eso, mencionó que le gusta mucho la salsa, el Joe Arroyo y el aguardiente. El cantante se tomó un shot en el escenario y también bailó este género musical, pues tocaron el inicio de ‘No Le Pegue a la Negra’.