Harry Styles fue visto caminando en Bogotá ¡Se nos cumplió el milagrito!

El cantante Harry Styles está listo para presentarse en el Coliseo Live, hoy 27 de noviembre en la capital colombiana. Sus seguidores no aguantan más la espera de poder ver en vivo al británico que se encuentra realizando su gira 'Love on tour' en su paso por el país cafetero.

El ex ‘One Direction’ sabe cómo sorprender y al tiempo, enamorar a su público en el mundo. Muy al estilo de como hizo hace unos días en México, el intérprete del éxito mundial 'As it was', se dejó ver caminando por el norte de Bogotá.

Las redes sociales estallaron al momento de difundirse unos videos en los que se ve al cantante caminar plácidamente por las calles del sector del norte. Harry iba acompañado de cuatro hombres mientras se desplazaba por un lugar residencial.

El multiverso en el que vivimos para ver a Harry styles caminando por las calles de Bogotá mientras escuchamos los rolos diciendo "marica" pic.twitter.com/HuKKHmiDcM — andy ;; HARRY EN COLOMBIA (@alvshl) November 26, 2022

Horas más tarde, cuando ya había caído la noche en la capital colombiana, dos jovencitas tuvieron la fortuna de ver al cantante a las afueras de un restaurante, en el que sin dudarlo, le pidieron la foto del recuerdo.

Un detalle que generó curiosidad en esa instantánea, fue el tapabocas que llevaba puesto el cantante. La bandera de Colombia abarcaba todo el diseño del cubrebocas.

Tanto en las imágenes como en los videos, que han sido difundidos a través de las redes sociales, se logra ver al recién ganador de un ‘American Music Awards’, llevar puesta la misma ropa con la que se bajó de su avión privado al momento de aterrizar en Colombia.

