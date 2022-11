Karol G se burló nuevamente de su acento paisa al hablar inglés

La reconocida y exitosa cantante Carolina Giraldo Navarro o mejor conocida artísticamente como Karol G, sigue rompiendo en las plataformas digitales con sus más recientes sencillos musicales que se han convertido en grandes éxitos mundiales.

Su más reciente éxito llamado ‘Cairo’, ya cuenta con más de 34 millones de visualizaciones en su canal de YouTube a casi tres semanas de su lanzamiento.

Debido al gran éxito que ha tenido con su música, la artista ha concedido entrevistas en medios internacionales en los que el idioma principal para comunicarse con la audiencia es el inglés.

En esos mismos espacios, la artista ha dejado en evidencia que no ha perdido su particular acento paisa. Pues aunque tenga que atender las entrevistas en inglés y responder en ese mismo idioma a todo lo que le pregunten sus entrevistadores, la intérprete de ‘Provenza’, lo hace a su manera resaltando el acento antioqueño.

A modo de humor, la cantante compartió a través de sus redes sociales, un clip en el que se le ve enviar un audio hablando de forma fluida en el idioma inglés y acompañado del texto: “Como crees que hablas inglés.

Luego la cantante aparece en el mismo clip, escuchando el audio que había enviado agregándole el texto: “Como de verdad hablas”. Enterrándose en ese momento, que su acento paisa, es muy marcado así esté hablando en otro idioma.

Como era de esperarse, los internautas no dudaron en comentar el clip que ya está rondando en todo internet.

"Habla demasiado chillón 😬", "Me chimba escucharte hablar inglés Bichota🔥", "Así me pasa. Yo hablo muy bien inglés en mi mente, pero se me escucha raro 😂", "Omg this is so amazing I’m super happy wow", "Es tan hermosa 😍 casi que me veía igual con mi cabello rojo 😂", "Me identifico al 100%", "Así hablan los paisas inglés, con ese acentico 😂", "Real yo sola entiendo mi inglés avanzado 😂".