Kylie Jenner presume su árbol de Navidad de dos pisos: “Tan extravagante como ella”

Durante el fin de año los hogares se empiezan a llenar del espíritu navideño y las celebridades nacionales como internacionales no son ajenas a la celebración que une a las familias, amigos y compañeros de trabajo.

Lee también: The Weeknd en Colombia 2023: ¿Cómo comprar las boletas?

Muchos inclusive, disfrutan decorar sus hogares y mostrar todo el proceso que puede llegar a ser largo y hasta requerir de toda una planeación anticipada, dedicándole varios días a la decoración para que todo quede perfecto.

Este es el caso de la socialité internacional, Kylie Jenner, quien decidió mostrar todo el proceso de la decoración navideña de su mansión. Muy al estilo de la dinastía Kardashian-Jenner, la americana no dudó en mostrar la belleza de su árbol de Navidad.

Mira también: Harry Styles pausó su concierto en Bogotá por acumulación de personas

Como era de esperarse, el árbol navideño debía ser tan majestuoso como lo es ella y así fue. Con dos pisos de alto y abarcando gran parte de su mansión, la influencer compartió todo el proceso de decoración para este llamativo y espectacular pino natural que sin duda, será el centro de la Navidad en su hogar.

Con la canción "It's beginning to look a lot like Christmas", interpretado por el artista Michael Bublé, la menor del clan de las Kardashian, grabó un video que compartió en su cuenta de Instagram en la que cuenta con más de 373 millones de seguidores.

Te puede interesar: Harry Styles iluminó la noche bogotana y se preocupó por el bienestar de sus fans

El clip ya cuenta con más de 4 millones de likes, superando los 14 mil comentarios y más de 41 millones de visualizaciones, evidencia la decoración escogida en la que predominan casitas navideñas, Papá Noel, carritos brillantes y otros objetos típicos de la temporada de Navidad.

"La reina de la Navidad"; "¿Por qué no pueden hacer cosas de gente normal? ¡Vamos hombre!"; "Impactante alarde de riqueza cuando tantos niños hambrientos y pobres mirarán esta publicación. Humildad"; "¡Hermoso árbol de Navidad!", "Hermoso para una plaza pública, no una casa", fueron algunos de los cometarios que le escribieron a la reina de los realities.