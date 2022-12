Yeferson Cossio tuvo un accidente en Qatar: “Me acaba de atropellar un carro”

La fiesta mundial del fútbol y Qatar, se siguen tomando los titulares de los medios de comunicación alrededor del mundo. Inclusive, los portales especializados en entretenimiento, también han entrado en la conversación por cuenta de las celebridades que han aterrizado al país de Medio Oriente.

Este es el caso del creador de contenido colombiano Yeferson Cossio, quien está de visita en Qatar junto a otros influencers como La Liendra y Danibet, viviendo la experiencia del Mundial en Qatar.

Justamente desde su arribo a Doha, el paisa ha retratado todo lo que ha experimentado durante su estadía en ese país.

Accidente de Yeferson Cossio en Qatar

En las últimas horas, el influencer preocupó a sus fans por unas historias compartidas a través de su cuenta de Instagram, en las que hacía referencia sobre un accidente automovilístico que había tenido saliendo del hotel en el que se estaba hospedando.

“Me acaba de atropellar un carro afuera del hotel. Aunque el golpe en la cabeza fue muy fuerte, creo que estoy bien. Empezamos diciembre con toda”, escribió junto a una foto de vehículos en movimiento que posteriormente fue eliminada.

Pasaron unas horas, para que el paisa se refiriera nuevamente al tema que había dejado en el limbo e igualmente, preocupado a sus millones de seguidores en las plataformas digitales.

“Yo he viajado bastante. Yo conozco muchas culturas y no me había tocado una que manejara tan mal carro. En todos los carros que nos hemos montado, el man ha estado a punto de chocarse, literal. En Italia son bestias, pero saben manejar. Aquí son brutos y no saben, al menos los que nos han tocado”, inició el colombiano.

Además, reconoció que él iba distraído en el momento que fue atropellado por el vehículo que estaba siendo conducido por un catarí: “…Entonces apenas frenó, yo caí. Caí de cabeza porque en una mano tenía el sándwich y en la otra tenía el celular, todo distraído. También admito que fue culpa mía… yo estaba como medio bobo por unos segundos y ya, como asimilando qué fue lo que pasó”, agregó.

Accidente pudo haber terminado con final en cárcel

El creador de contenido aceptó que en un punto no estaba midiendo consecuencias por el enojo que tenía hacía el conductor. De acuerdo a lo que menciona el colombiano, el catarí le estaba alegando en su idioma y ambos, terminaron en un cruce de palabras en público, hecho que es prohibido en ese país.

“Veo a un hijue#$%& que aparte de que me estrelló, me estaba alegando… entonces, me paro yo todo endiablado, les juro que yo iba a acabar a ese hijue#$%&, estaba en un punto en que no medía consecuencias… Entonces me auxiliaron, porque fue literal enfrente del hotel y me calmé…. Me metí a la habitación a vomitar como 8 veces y me dio miedo dormir porque he escuchado que uno no debe dormir cuando tiene una contusión tan fuerte en el cráneo”, finalizó.