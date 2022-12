Westcol genera polémica en Qatar: "Acá no hay mujeres bandidas, les dan latigazos"

En los últimos días, la tendencia del momento ha sido todo lo que rodea al Mundial en Qatar 2022. Tanto como futbolistas, encuentros deportivos y hasta las celebridades que han visitado el país del Medio Oriente, son noticia.

Justamente el streamer Luis Villa, más conocido en redes sociales como Westcol, está junto a otros influencers de Colombia, visitando Qatar y asistiendo a algunos partidos de fútbol.

Durante las últimas horas, el paisa ha compartido con su público en Instagram, cómo ha sido la experiencia de viajar al país. También ha aprovechado para mostrar la cultura, su gente y hasta el lujoso hotel en el que se está hospedando.

Con la vista que tiene de Doha, desde la habitación en la que se está quedando, el colombiano grabó unas Stories en las que arremete contra las mujeres colombianas, en un punto, llegándolas a comparar con las mujeres de Qatar.

“Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y de Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos. No hay malas, no hay bandidas es el paraíso. Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Es impresionante. Aprendan”, mencionó Villa en una de sus stories.