¿Cómo hace Karol G para salir en Medellín sin ser asediada? Esto respondió la cantante

Una de las cantantes más exitosas del momento en el género urbano, sin duda, es la artista antioqueña Karol G, quien ha logrado ganar fama y seguidores, con el pasar del tiempo.

La intérprete de ‘Provenza’, además, ha dejado claro, que se está consolidando como una de las favoritas en el reguetón, pues cada sencillo musical que lanza al público, se convierte en el himno de muchas personas.

En una de sus más recientes entrevistas, desde El Cairo - Egipto, la cantante se refirió a varios temas que tienen que ver con la fama y su carrera musical.

Uno de los temas que tocó en dicho espacio, fue sobre cómo hace actualmente para lidiar con la fama, poniendo como ejemplo cuando visita su ciudad de origen, Medellín.

“Me gusta ver cómo se están vistiendo las niñas, cómo salen de las fiestas, qué está pasando, qué hacen en la calle porque igual siento que eso hace parte de la musa de escribir canciones, o sea si yo veo una niña que salió vestida con unos moñitos que yo no había visto, (…) todo eso es como musa para escribir”, respondió al periodista Chente Ydrach para Amazon Music.

Además, al momento de preguntarle cuál es el legado que quiere dejar en la vida, respondió que lo único que desea es regalarle un momento especial a la gente.

“Yo fluyo con la vida, yo lo único que quiero es regalarle a la gente un momento especial cuando escuchan una canción, cuando estén conmigo en un concierto, cuando me vean en persona. Si yo puedo hacer más bonita y especial un ratico a la gente eso es como ¿me entiendes? Que me recuerden por eso, ¡qué chim** ella era súper nice, transmitía esto, me ponía feliz!”, mencionó la cantante en dicha entrevista.

Su mas reciente sencillo llamado ‘Cairo’, ya supera la cifra de 30 millones de reproducciones en Spotify, ocupando el puesto número tres, de sus canciones más populares en esa plataforma musical.