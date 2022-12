“De la palabra lealtad no tienes idea”: Aida Victoria explota contra comentarios de Yina Calderón

Hace unos días la creadora de contenido Aida Victoria Merlano se volvió tendencia en redes sociales luego de que su novio, Westcol, revelara, a través de una transmisión en vivo por su canal de Twich, que la influencer le habría dicho que extrañaba el miembro de Cossio por su tamaño mientras estaban teniendo relaciones sexuales.

El hecho causó que la declaración del streamer se volviera viral en redes y las reacciones y comentarios al respecto no tardaron en llegar. Al respecto, Aida Victoria tuvo que salir a aclarar lo que había pasado y confirmó que todo se trató de un ‘mal chiste’ de su novio, pues ella nunca afirmó tal cosa sobre Cossio.

Mira también: Aida Victoria le dijo a Westcol que extrañana el miembro de Yeferson Cossio

A la lluvia de comentarios y opiniones sobre lo sucedido se unió la dj y empresaria Yina Calderón, quien, en varias ocasiones, ha causado controversia por sus polémicas opiniones sobre temas tendencia y virales.

Es por esto que, aprovechando el tema de Aida y Cossio, Yina decidió salir a dar su opinión al respecto, la cual no fue del agrado de la creadora de contenido barranquillera.

¿Qué dijo Yina Calderón?

Sobre lo sucedido, Yina comentó que lo que ella pensaba es que Aida no iba a poder olvidar a Cossio, esto lo hizo, no sin antes asegurar que consideraba a la influencer como su amiga.

“Yo la considero mi amiga y me cae muy bien (...) Aída dijo que su novio tiene el pene chiquito y no como lo tiene Cossio ¿Qué pienso yo de eso?, ella no va a superar a Yeferson porque es el hombre del que más la he visto tragada y ella lo sabe, pues cuando venía a quedarse en mi casa me decía que él era muy especial y la trataba bien”, opinó la dj de guaracha.

Además, terminó afirmando que Aida estarían aún enamorada de Cossio aunque ya estuviera en una relación formal con el streamer paisa.

Aida Victoria le respondió

Ante las palabras de la dj y empresaria, la influencer barranquillera no dudó en responder ante la polémica opinión de Yina y la puso en su lugar, expresando, inicialmente, que le parecía absurdo que dijera que la consideraba su amiga.

“Entre todas las barbaridades que tu estas diciendo en esas historias, a mi la que más me sorprende es que tu te atrevas a decir que me consideras tu amiga porque uno a un amigo no le pega una puñalada trapera y uno cuando es amigo es leal, y tú de la palabra lealtad no tienen ni idea, porque pasaste por el piso todas las historias”, le dijo Aida a Yina a través de sus historias de Instagram.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las fantasías de Aída Victoria y Westcol? aquí se las contamos

Luego, ella expresó que no entendía por qué Calderón afirmaba que no se podía sacar a Cossio de su cabeza, dado que ellas no se hablan desde hace más de 7 meses.

“De dónde sacas el tema de que no lo supero si tú y yo llevamos ocho meses sin sostener una conversación. Debería darte pena decir que eres amiga de alguien y luego hacer semejante vaina tan rastrera, Yina”, terminó sentenciando Merlano.