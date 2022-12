Yina Calderón compartió fotos en bikini y deja a todos boquiabiertos por los resultados

La empresaria de fajas Yina Calderón, es una de las celebridades que más contenido genera en las redes sociales, cada paso que da, es inevitable que no tenga repercusión entre el mundo digital.

Recientemente, la DJ de guaracha fue tendencia en las plataformas digitales por su más reciente versión de la canción ‘Como duele el frio’. Generando diferentes reacciones, unos expresaron el descontento de la versión y otros, rechazaron el video oficial que fue grabado en la zona de tolerancia de Bogotá.

Yina Calderon luce su cuerpo en la playa

Otra de las constantes luchas que ha tenido la ex Protagonista de Nuestra Tele, ha sido con los biopolímeros en su cuerpo. Recientemente ingresó al quirófano para tratar de recuperar su figura natural.

Pese a que ha tenido varias dificultades al momento de su recuperación, la Dj poco a poco va recuperando su figura. En una de sus más recientes fotografías que compartió a través de las redes sociales, dejan ver los resultados que ha tenido su cuerpo.

En las instantáneas compartidas en una de sus cuentas de Instagram, Yina, posa frente al lente, poniendo su retaguardia en el ángulo principal, tomando todo el protagonismo en la fotografía.

Solo le tomó unas cuantas horas que la publicación tomara fuerza y se llenara de comentarios positivos, aplaudiendo en cómo luce su cuerpo.

“Qué bueno que te veas bien. Lo que sí es claro, por tus fajas no es”, “Yo solo espero que ya te sientas cómoda con tu cuerpo. Te ves muy bien, no hacen falta más cirugías”, “La verdad es que por primera vez se le ven los glúteos bonitos, parejos. No hay manera de criticarla”, “Mor tienes el cuerpo hermoso, no te vuelvas a operar más”. Fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la creadora de contenido.