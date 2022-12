“Eres el estrago viviente”: Aida Victoria le envía contundente mensaje a Yina Calderón

Durante los últimos días, Aida Victoria y Yina Calderón han sido tendencia en redes sociales por cuenta de un rifirrafe en el que ambas se han estado enviando contundentes mensajes que empezaron por cuenta de las declaraciones que hizo la dj sobre la relación de la influencer con Westcol.

Pues Calderón expresó que Aida no ha superado su exrelación con Yeferson Cossio y que su actual noviazgo con el streamer no iba a durar mucho porque, según ella, la influencer aún estaba enamorada de Cossio. Al respecto, Aida no se quedó callada y le respondió expresando que ella y Yina no eran amigas porque a los amigos “no se les pega puñaladas traperas”.

Desde entonces, ambas se han estado respondiendo las indirectas por medio de sus redes sociales poniendo a sus seguidores a la expectativa de lo que cada una dirá de la otra.

Al mensaje de Aida, en el que también expresó que Yina no tenía idea de la palabra lealtad, la también empresaria respondió haciendo un curioso video en el que insinuó que las relaciones que ha tenido la creadora de contenido han sido por interés.

En el video se ve la cara de la barranquillera pasando por una especie de camino en el que se encuentra en cada punto con la cara de sus exparejas, empezando por Lumar, pasando por Naldy, Cossio y terminando en Westcol.

“No me había pronunciado porque aún me estaba recuperando de la pela que me dio Aida. Para los que pregunta que por qué me pego, porque me di cuenta de su juego y la amenacé con divulgarlo, pues a ella no le interesa que la gente sepa que este es su juego”, escribió Yina antes de presentar el video.

Aida Victoria le responde a Yina Calderón sobre el video

Después del video que le hizo Yina a Aida, el cual se volvió tendencia en cuestión de horas, la barranquillera no dudó en responderle y lo hizo con un contundente mensaje en el que comparó las parejas que ella había tenido con las cirugías plásticas que se ha hecho la dj de guaracha.

“A pesar de que tu primera carta fue tan rastrera, a mi todavía me sorprende tus niveles de falsedad, pero si ya saliste de tu madriguera para hablar de esto entonces vamos a hablarlo, ¿no? ", comenzó diciendo Aida.

Luego continuó haciendo referencia al video que Yina Calderón había hecho sobre las ultimas relaciones de la creadora de contenido.

"Mientras tu tienes que hacer un videíto collage para hacer un chiste conmigo, a mi me bastaría únicamente con ponerte en frente porque eres un chiste que se cuenta solo. Entre otras cosas, un chiste vacío, triste y, sobre todo, solitario. Y, si nos sumamos a ese ejercicio de la hojita de ruta, el equivalente a mis parejas, que cada uno ha dejado un estrago peor que anterior, serían tus cirujanos. La diferencia es que tu pones un emoji de cada cosita que ha pasado con cada persona, contigo no es necesario porque tú eres el estrago viviente. Nada más habría que verte para saber cuál ha sido el error de cada uno”, continuó diciendo con gran contundencia la creadora de contenido.

Finalmente, expresó que ella es una persona interesada en tanto se 'cuelga' de los demás para llamar la atención.

“Necesitas sonar y eso es a lo que acude una persona como tú, carente de talento, o, mentira, una persona que el único talento que ha tenido es atropellar su propia dignidad. Creo que mejor te debiste haber quedado despachando fajas, pero cada quien toma decisiones y las asume”, terminó diciendo Aida Victoria.