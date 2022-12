Imágenes impactantes: Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, está sufriendo de alopecia

Hace unas semanas, la modelo y exnovia de Nicky Jam, Aleska Génesis, fue tendencia en redes sociales luego de que se filtrara un video en el que, presuntamente, la venezolana había contratado los servicios de una mujer para hacerle ‘brujería’ al cantante puertorriqueño.

Por la situación, la mujer fue blanco de críticas y cientos de comentarios por parte de quienes recriminaron su accionar al recurrir a dichos extremos para ‘mantener cerca’ al intérprete de ‘Travesuras’.

Sin embargo, a los pocos días se dejó de hablar sobre el tema y la vida de Génesis volvió a la normalidad. De hecho, la venezolana aprovechó el escándalo para lanzar su propia línea de perfume para mujer.

Aleska Génesis está sufriendo de alopecia

En las últimas horas la modelo venezolana realizó una dura revelación, a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde publicó una serie de impactantes imágenes y videos confesando que sufre de alopecia, es decir, pérdida de cabello anormal y en abundancia.

Según escribió Aleska en la descripción de la publicación, la cual ya le habían eliminado por múltiples reportes, empezó a sufrir de caída del cabello después de todo el estrés emocional que le suscitó la suma de problemas que enfrenta en su vida.

“Esta soy yo actualmente…mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, expresó la modelo al inicio del texto.

Asimismo, la modelo también confesó que ha sido víctima de maltrato psicológico y acoso por parte del hombre que fue su pareja, antes de tener una relación con Nicky Jam.

“Desde hace 3 meses los abusos, el acoso y la violencia han ido incrementando, el maltrato psicológico ha empeorado y hoy temo por mi vida y por mi seguridad, tengo MIEDO de que algo me pase por la obsesión que tiene esta persona conmigo... y por eso tuve que pedir una ley de restricción, he tomado ACCIONES LEGALES! Ya esta persona fue servida por una orden de restricción a mi favor y aun así sus ataques no han parado y ha VIOLADO la ley”, continuó expresando Génesis.

“He estado Luchando mucho con mi Miedo de poder abrirme vulnerablemente a lo que he estado sufriendo y mostrar esta parte de mi que me duele tanto y ha afectado mi vida, mi autoestima y mi salud ha sido uno de los mayores actos de VALENTIA que he tenido en mis redes sociales.Lo hago porque quiero hacer conciencia de esto para que tengamos presente cuanto puede afectar la MALDAD, la crueldad, y la mala intención de alguien a otro ser humano”, finalizó la ex novia de Nicky Jam.