¿Se van a casar? El video que hizo pensar que Pipe Bueno le pidió matrimonio a Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han conformado una de las parejas más admiradas de la farándula nacional, pues, aunque en un principio, su relación fue fuertemente criticada dado que la influencer empezó un noviazgo con el cantante a pocos meses de que su expareja Legarda falleciera en un trágico accidente, ahora son una de las más queridas.

Desde que anunciaron públicamente su relación, la pareja no se ha separado y, por el contrario, no paran de derrochar su amor en redes. Además, tal ha sido su compromiso que el cantante y la influencer ya conformaron una familia con la llegada de sus dos hijos Máximo y Domenic, quien nació hace cerca de dos meses.

Asimismo, la pareja ha sido fuente de inspiración para muchos en tanto han traspasado su amor al ámbito laboral y profesional, pues Luisa y Pipe tienen un restaurante en común ‘El Rancho MX’, además, de que la influencer ha dado unos pasos en la música de la mano de su pareja.

¿Pipe Bueno le pidió matrimonio a Luisa Fernanda W?

Pese a que la pareja ya tiene un hogar conformado junto a sus hijos, no han decidido llegar al altar ni comprometerse, sin embargo, un video que fue compartido por Luisa Fernanda W en su cuenta de TikTok emocionó a más de uno que pensó que el cantante le había pedido matrimonio en medio de un concierto.

En el video, se ve a la influencer cantando junto a Pipe Bueno mientras el caleño de un momento a otro se arrodilla, haciendo creer que le iba a pedir matrimonio. Sin embargo, la decepción llegó cuando Luisa solo se acercó a él a darle un beso.

La creadora de contenido acompañó el emotivo video con ‘The hills x where have you been’, por lo cual romantizó aún más el momento.

Como era de esperarse, la publicación generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, en especial los que se emocionaron al pensar que habría una propuesta de matrimonio de por medio.

“Pensé que te iba a pedir matrimonio”, “Yo pensé que le iba a poner matrimonio cuando se arrodilló”, “Aquí los que se ilusionaron con el anillo”, “Pensé que le iba a pedir matrimonio”, “Hacen una pareja hermosa”, “Son muy bellos”, fueron algunos de los comentarios.