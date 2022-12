Luisa Fernanda W, pasó el susto de su vida mientras se encontraba sola con sus hijos

La creadora de contenido Luisa Fernanda W, es una de las celebridades más reconocidas de la farándula nacional quien junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, conforman una de las relaciones más sólidas y admiradas por los colombianos.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W alardeó de los lujosos espacios que tienen sus colaboradores

En las últimas horas ha sido tendencia un video en el que se ve a la también cantante, narrar a través de su cuenta de TikTok un storytime de lo que le ocurrió durante la madrugada del lunes 19 de diciembre.

“Les voy a contar una historia pa' que se rían un ratico. Esta noche me tocó quedarme completamente sola, ya que Pipe tenía un show fuera del país, en Venezuela, entonces me quedé yo con los dos bebés solita acá en la casa y como les parece que yo esta dormidita normal con mis niños y yo siento que algo me está caminando y cuando miro yo una hijue%!&% araña”, inició la empresaria.

Con valentía, cuenta la mujer que pudo sacar el insecto de la habitación, ahogándola con un pañito para que no fuera a caer sobre uno de los bebés, especialmente, cerca a su recién nacido Domenic.

Lee también: ¿Lina Tejeiro está despechada? Esto respondió la actriz

Como si no hubiera sido poco lo que le había pasado a Luisa W, contó que uno de sus bebés se le cayó de la cama, provocando que Máximo recibiera un golpe, sin embargo, aclaró que por fortuna, su cama es bajita, evitando que pasara a mayores.

“A eso súmele que yo listo, me acuesto y yo siempre que duermo con Máximo, le pongo las almohadas ahí como al borde de la cama pa' que no se me caiga y se me ha olvidado poner las almohadas, cuando de repente yo siento como un golpe y al momentico Máximo llorando, se me cayó el niño de la cama y yo "nooo parce, ¿qué es esta noche de perros?", finalizó la paisa.

Mira también: ¿Qué canción escucha Pipe Bueno para hacer 'el delicioso' con Luisa Fernanda W? Esto respondió