“Voy a quedar súper divina”: Andrea Valdiri sobre procedimiento estético en su rostro

Andrea Valdiri es una de las personalidades más reconocidas de redes sociales, pues la creadora de contenido ha logrado conquistar a sus más de 8.8 millones de seguidores con su contenido de humor, ayudas humanitarias y creativas fotos con extravagantes atuendos.

Asimismo, la solidaridad y sentido humano que tiene la bailarina siempre ha sido admirada, pues Valdiri suele crear diferentes dinámicas con las que ayuda a los más necesitados, así como también lo es con quienes trabajan con ella.

Por otro lado, la barranquillera también ha llamado la atención de sus seguidores por su particular forma de ser y espontaneidad, además de su indiscutible belleza y escultural figura con la que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Al respecto, Valdiri siempre se ha caracterizado por cuidar su figura y apariencia física, por lo que, a parte de hacer arduas rutinas de ejercicio, se ha sometido a diferentes cirugías estéticas para mejorar aún su cuerpo y lucir más bella que nunca.

Andrea Valdiri se hizo tratamiento estético en la cara

En esta oportunidad, la creadora de contenido compartió con sus seguidores la noticia de que se había sometido a un nuevo procedimiento estético, pero, esta vez, en el rostro.

“No me pregunten, pero yo después les digo que me estoy haciendo. Voy a quedar más bella”, comenzó diciendo la barranquillera.

Aunque no especificó cuál fue el procedimiento que se hizo, una gran banda alrededor de su rostro que cubre, por completo, su cuello, papada, quijada y orejas dejó saber dónde había sido el nuevo tratamiento, además, comentó que después iba a mostrar el resultado.

“Se que voy a quedar súper divina. Les grabé todo porque a mi me encanta mostrar todo lo que me hago. Yo nunca les he escondido nada. Si yo puedo decir algunos de mis secretos para que ustedes se pongan más bellas, yo los voy a decir”, terminó diciendo Valdiri mientras se quejaba por el dolor que le causa reírse y hablar.