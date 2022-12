‘La Bichota’ se despidió el 2022 con sensual sesión de fotos donde enseñó de más

Karol G sin duda fue una de las artistas más cotizadas en las redes sociales con su derroche de belleza, pero, sobre todo, de talento, pues sus conciertos fueron unos de los más importantes y aclamados entre los amantes de género urbano.

La colombiana llevó su música a diferentes países recibiendo el cariño de sus fanáticos, pues su larga trayectoria la ha convertido en todo un orgullo colombiano y un talentazo que con cada canción que estrena.

Recientemente, a través de las redes sociales la paisa compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve posar con un crop top amarillo sin sostén y recién salida del mar, por lo que su camisa deja ver sus pechos.

Además, lleva una diminuta tanga roja con la que tiene a más de uno enamorado, pues ‘La Bichota’ se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones para cerrar este 2022 e iniciar el 2023 con toda.

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste, pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó… Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa que, ni cómo, ni cuando … MAÑANA SERÁ BONITO”, escribió Karol G junto a las imágenes.

Los comentarios felicitándola por lo que logró, su talento y belleza, no se hicieron esperar en la publicación.

“Yo sé que mañana será bonito siempre”, “Gracias por hacer mi 2022 más bonito”, “mi pasión es conocerte”, “diosa griega”, “mi amor platónico este 2022 y de aquí en adelante”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.