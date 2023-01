“Tiene dos pies izquierdos”, Nicolás Arrieta es blanco de burlas por su falta de ritmo para bailar

Nicolas Arrieta es uno de los creadores de contenido más polémicos entre la farándula digital en Colombia, pues frecuentemente se ve envuelto en controversias por su fuerte personalidad con la que habla sin importar el qué dirán.

El bogotano se ha hecho viral en redes sociales por denunciar supuestas estafas de reconocidos influencers, entre ellos Yeferson Cossio, Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’ entre otras personalidades.

Pero esta vez, el joven llamó toda la atención de sus seguidores no precisamente con sus polémicas denuncias, sino por revelar uno de sus propósitos para el 2023.

Por medio de las historias en su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido contó que la va muy poco con eso del baile y la única manera en que saca sus ‘pasos prohibidos’ es bajo los efectos de debidas alcohólicas.

“Quiero que sepan algo de mí, nunca en mi vida he bailado nada, a mi me dicen baila, no, reguetón, ni nada nada, de pronto un poquito borracho a veces, pero no sé bailar nada”, señaló.

Sin embargo, contó que para este año nuevo se propuso aprender a bailar antes de que se acabe el año, por lo que decidió inscribirse a una academia de baile para así iniciar este propósito con uno de los ritmos más populares, la salsa.

“Entonces dije, saben qué quiero hacer antes de que se acabe el año, aprender a bailar algo, salsa, merengue, lo que sea, entonces estoy tomando clases”, indicó.

Para dar muestra de que sí está muy comprometido con este propósito, Arrieta compartió un pequeño clip en el que se dejó ver en una de sus clases, no sin antes resaltar que no cuenta con nada de ritmo.

“Eso sí no tengo ritmo ni para un c*lo”, dijo.

En el clip se ve a Nicolás bailando salsa mientras sigue los pasos de su instructor y aunque iniciaron con uno de los pasos más básicos quedó en evidencia que lo del baile no es para él.

Internautas no tardaron en reaccionar y ante la falta de ritmo del influenciador, lo convirtieron en blanco de cientos de burlas.

“Debería tener clases de humildad, cordialidad y demás” – “Veo sangre rola en ese ritmo” – “parece un bebe cuando está aprendiendo a caminar, qué risa” – “Lo único que mueve muy bien es la lengua y el dedo pero para hablar y señalar a todo el mundo”, fueron algunos de los comentarios.