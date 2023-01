Aitana dedicó emotivas palabras a Elena Huelva, la influencer de 20 años que murió de cáncer

Aitana Ocaña Morales, la famosa cantante española conmovió a sus seguidores en las redes sociales al compartir un profundo mensaje dedicado a la joven creadora de contenido que falleció recientemente.

Elena Huelva fue reconocida en las redes sociales por compartir a diario su batalla contra un fuerte cáncer de huesos.

La joven falleció el pasado 3 de enero, tal como lo informó su familia a través de su cuenta de Instagram, “desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella”, escribieron.

Además, el 2 de enero la joven ya había realizado una publicación que alarmó a sus seguidores luego de que revelara que no se sentía muy bien.

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada (…) “Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre”, aseguró Elena.

Desde sus 16 años la joven fue diagnosticada con sarcoma de Ewing que hizo metástasis en sus pulmones. La joven publicó un libro llamado ‘Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente’, el cual se publicó en el 2022.

Entre los miles de usuarios que se pronunciaron sobre la muerte de Elena, la artista española Aitana realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que compartió una galería de imágenes con un emotivo mensaje.

“Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla en el cielo, más que ninguna. Te quiero”, escribió Aitana.