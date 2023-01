¿Luisa Fernanda W está embarazada nuevamente? La creadora de contenido respondió

Luisa Fernanda W ha compartido con sus más de 18 millones de seguidores en Instagram varios momentos de sus vacaciones junto a Pipe Bueno, sus hijos y varios amigos, entre ellos Mario Ruiz y Kimberly Reyes. Sus fotos en bikini han hecho que muchos le pregunten si está esperando a su tercer hijo.

Fueron diferentes imágenes las que compartió Luisa Fernanda porque se había comprometido con sus seguidores para documentarles su día en Cartagena. Primero lució un vestido de baño con un diseño de varios colores tipo sirena, donde sus atributos fueron el centro de atención.

Sin embargo, al estar tan relajada, varios le preguntaron si estaba embarazada, así que ella no dudó en despejar la duda.

“Una nena en los comentarios me dijo ‘Lu ¿estás embarazada otra vez? Es que te veo como pancita’”, dijo la creadora de contenido mientras hacía un gesto de desespero y siguió diciendo “por qué me hacen ese tipo de preguntas”.

Luisa explicó que lleva dos meses de posparto, pero si no fuera así igual nadie tiene derecho de opinar de su cuerpo.

“Quisiera entender por qué me hacen esas preguntas, llevo dos meses posparto y me siento muy bien, feliz, aceptando mi proceso, tranquila; disfrutando con mi familia, con mis hijos, de como estoy, como me veo, bien”, apuntó.

Con su respuesta dejó claro que no está esperando aun nuevo integrante y, como ya lo ha manifestado meses antes, todavía no será el momento de tener otro hijo, pues espera disfrutar de Máximo y Domenic.