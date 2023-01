“Tarrao de mujer”, Sara Uribe se roba todos los suspiros presumiendo sus esbeltas piernas

Sara Uribe hace parte de los famosos colombianos que saltaron a la fama gracias al famoso reality ‘Protagonistas de nuestra tele’, programa en el que desde su primera aparición acaparó la atención con su indiscutible belleza y extrovertida personalidad.

Desde entonces la paisa se ha visto envuelta en diferentes polémicas, varias de ellas relacionadas con su vida sentimental, lo que la ha llevado a convertirse en una de las famosas más seguidas, pero también más odiadas en redes sociales.

La reconocida modelo y presentadora es una de las famosas más activas en redes sociales, donde, además de compartir detalles de su día a día, deleita a sus fans con atractivas fotografías tal y como ocurrió en esta ocasión.

En la publicación más reciente en su cuenta de Instagram, donde acumula 6.8 millones de seguidores, la paisa se dejó ver muy sensual y seductora.

En la postal, la empresaria posó en un largo pasillo mientras luce una blusa corta, medias veladas negras y unos altos tacones, pero más allá de su vestimenta, lo que más llamó a atención de los internautas fue su sugestiva pose con la que le dio todo el protagonismo a sus esbeltas y tonificadas piernas.

“Al son que me toquen bailo”, fue el mensaje con el que la famosa acompañó su publicación.

De inmediato las reacciones no tardaron en llegar y cientos de internautas no dudaron en llegar de halagos y piropos a Uribe, donde muchos coincidieron en que la mujer se encuentra en su mejor momento.

“Como tu quieras reina solo pídelo” – “Wow, sexy y seductora, y muy bonita” – “Y Dios creo la mujer” – “Candela pura” – “La más hermosa” – “desbordas sensualidad” – “Diosa total” – “Qué tarrao de mujer” – “Divina” – “perfectas esas piernas”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Sara Uribe volverá a la televisión en famoso reality

Al igual que muchos otros famosos de la farándula colombiana, fue un reality el que catapultó a la fama a Sara Uribe y aunque desde hace 10 años no había vuelto a uno, recientemente les dio una sorpresa a sus fans.

Según contó la paisa, se unió a la lista de celebridades que participarán en el tan esperado reality ‘Survivor: la isla de los famosos’ del Canal RCN, donde según se conoció se enfrentarán a condiciones extremas.