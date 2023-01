“Están bizcas”, fans de Esperanza Gómez notan extraña apariencia en sus ‘lolas’

Esperanza Gómez ha ganado el título como una de las actrices colombianas de cine para adultos más exitosas y reconocidas de la industria y no es para menos, pues su erotismo y derroche de sensualidad siempre ponen a alucinar a sus fans.

Para nadie es un secreto que si existe alguien que sabe a la perfección cómo prender fuego a las redes sociales y retar a la censura es Esperanza, quien frecuentemente comparte sugestivas publicaciones que provocan a muchos y dejan muy poco a la imaginación.

La famosa tiene más que acostumbrados a sus fanáticos en Instagram, donde acumula más de 300 mil seguidores, pero esto no es impedimento para que cada fotografía sea más comentada y halagada que la anterior, pues sus despampanantes curvas suelen robarse siempre toda la atención.

Esta vez no fue diferentes por lo que la actriz compartió en su perfil una atractiva instantánea que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

En la fotografía, Gómez aparece posando con las piernas abiertas, mientras luce un traje de baño amarillo, color que según internautas se sienta muy bien.

¿Deformidad o efecto visual?

Pese a la sensual publicación de la famosa, en esta ocasión cientos de internautas desviaron su atención a un particular detalle en uno de sus atributos más aclamados, sus ‘lolas’.

Debido al pronunciado escote de la prenda de la actriz, quedó al descubierto gran parte de sus senos, no obstante, sus fanáticos no evitaron notar que estos no lucen simétricos, pues según usuarios, uno luce más grande que el otro.

Lo anterior provocó toda una ola de comentarios en la publicación y aunque hubo quienes hicieron énfasis en el detalle en sus senos, otros tantos no evitaron aplaudir y resaltar el por qué es una de las mujeres más deseadas en Colombia.

“Están bizcas” – “¿Se te desinfló una?”- “Diosa!” – “´Puro fuego” – “Hermosa como siempre” – “¿Qué te pasó en el seno?” – “una verdadera tentación” – “Guapísima, Esperanza” – “Qué escultura tan divina” – “Exótica, mujer” – “Toda tu eres una invitación a la lujuria”, se leen en los comentarios.

Gómez además acompañó su sensual publicación con un particular mensaje: “Amor y fe en el día de hoy”.