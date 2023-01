Demi Rose retó la censura tras posar en vestido transparente, mostró hasta la tanguita

Demi Rose se ha convertido en una de las modelos más cotizadas en el mundo del entretenimiento a nivel internacional, y no es para menos, pues a sus 27 años se ha coronado como una de las más apetecidas por las marcas para mostrar su trabajo tanto a nivel local, como global.

Del mismo modo, ha sabido sacar provecho a sus redes sociales, donde suma casi veinte millones de seguidores, compartiendo por allí un sinfín de publicaciones un poco subidas de tono, por medio de las que aprovecha para dejar fluir toda la sensualidad que la caracteriza, llevándose consigo todo tipo de piropos y elogios ante sus exóticas curvas.

Recordemos que la mujer no siempre ha sido modelo y creadora de contenido digital, pues hace un tiempo también fue DJ, actividad que ahora se ha convertido en su hobbie, pues su figura la ha hecho lograr la fama que hoy conserva, al incursionar en la reconocida plataforma de OnlyFans.

Por esto aprovecha sus redes sociales para compartir por allí una que otra sugestiva foto que deje a los internautas con ganas de más, y que de este modo adquieran la suscripción y disfruten de su contenido exclusivo.

Lució su figura en ardiente atuendo transparente

Tal fue el reciente caso, en una de sus más recientes publicaciones, donde compartió un carrete de fotografías donde lució sus peligrosas curvas en un vestido en que predominaban las transparencias, además de contar con una vibra un poco de antaño que creó todo un contexto llamativo en las imágenes.

La publicación no tardó en llenarse de un sinfín de comentarios y reacciones al respecto, pues se hace evidente que su fanaticada es bastante fuerte, llenándola de miles de mensajes.

“Eres la mujer más hermosa del planeta”, “Te ves tan poderosa”, “Eres magnifica”, “Solo una descripción: Diosa”, “Extremadamente sabrosa”, “No puedo con tanto”, “Uyyyy she is my babe”, fueron algunas de las respuestas al respecto.