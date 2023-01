“Te mereces el Oscar”: Eugenio Derbez envió emotivo mensaje a Juana de Armas

Eugenio Derbez es uno de los artistas más queridos a nivel internacional y todo gracias a su larga trayectoria en producciones para la pantalla chica como también para películas que han sido todo un éxito.

Además, es recordado por ser hijo de la famosa actriz de cine y televisión Silvia Derbez. No obstante, el mexicano a logrado construir una hermosa familia y sus hijos por supuesto no han pasado desapercibido en la industria del entretenimiento.

De hecho, su hija Aislinn Derbez es toda una sensación en redes sociales por su belleza y personalidad, al igual que sus otros hermanos.

Sin embargo, Eugenio ha estado dando de que hablar recientemente por un emotivo mensaje que realizó hacia la actriz cubana Juana de Armas y su papel como Marylin Monroe en ‘Blonde’ la más reciente producción de Netflix.

“Acabo de ver Blonde y estoy impresionado. Como actor mexicano que no aprendió inglés hasta que estuve en mis 40, ha hecho lo que yo pensaba que era imposible. No puedo creer que esta actriz cubana se pueda transformar en uno de los iconos estadounidenses más famosos que el mundo ha conocido, con tanta humanidad, gracia y emocionalidad. No puedes entender lo difícil que es hasta que intentas no sólo actuar en un idioma diferente sino encarnar una cultura diferente. #AnaDeArmas gracias por mostrarme a mí y al mundo que las únicas barreras que enfrentamos son aquellas que ponemos sobre nosotros mismos. ¡Te mereces el Oscar! ¡Espero que pronto podamos conocernos y trabajar juntos!”, escribió el actor acompañado de una fotografía de la actriz en su personaje.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus más de 18 millones de seguidores quienes lo admiran y lo apoyan en cada uno de sus proyectos.

“Latino apoyando a otro latino, eres grande Derbez”, “más allá de que crean que blonde fue una película mala en su concepto, Ana de armas tuvo una espectacular actuación”, “dicen que Marilyn Monroe era de raíces mexicanas”, escribieron algunos usuarios en la publicación.