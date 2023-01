Maía desató su ira contra participante de ‘La Descarga’ que humilló a Gusi en pleno escenario

‘La descarga’, el nuevo formato musical que llegó a los hogares colombianos ha ganado todo el cariño de los televidentes y ahora en su nueva etapa de convivencia tiene comentando a todo el mundo en redes sociales sobre cada uno de sus participantes y los momentos que se viven tanto en el escenario como en la casa donde comparten los cuatro equipos.

En el más reciente episodio, los mentores Gusi, Maía, Marbelle y Santiago Cruz hicieron la selección de uno de los participantes de su equipo para cantar a dúo y tener la posibilidad de ganar 10 millones de pesos para su grupo.

Pese al derroche de talento que se vivió en el escenario por parte de cada uno de los artistas y sus pupilos, este se vio empañado por un bochornoso momento que está dando de qué hablar.

Todo se dio en medio de la presentación de Gusi y su participante Franko, ambos decidieron interpretar el tema ‘Mariposa traicionera’, no obstante, en un momento de la interpretación el participante tiene un error y en lugar de manejar la situación se desespera y deja cantando solo a su mentor, quien continúa con la canción.

El incidente desató la furia de los demás mentores, especialmente de la barranquillera Maía, quien no aguanta y se despacha en contra de Marko por la falta de respeto y humillación hacia Gusi del que fueron testigos todos sobre el escenario.

Maía inició expresándole toda su admiración a su colega por lo que acaba de ver en el show y en seguida se despachó en contra del participante por su falta de profesionalismo.

“Gusi, eres un caballero, te admiro y te respeto. Eres lo más profesional que yo he conocido en mi vida, un grandísimo músico y en este momento debes pasar a estar con nosotros y dejar a Franko solo por lo que acaba de pasar. Es una falta de profesionalismo”, comenzó diciendo.

La intérprete de ‘Ingenuidad’ continuó su regaño reprochándole a Franko el haber dejado solo a su mentor durante la presentación y expresó sentirse furiosa con lo sucedido.

"Él estuvo ahí para ti y tu lo tiraste todo. Eres un hombre con un gran talento, con una voz increíble, pero, ¿el ser humano dónde está? Yo estoy aterrada, estoy furiosa porque no me parece justo. Si llegan a ganar los $10 millones también te recuerdo que Gusi es el que decide qué hace con ese dinero”, indicó.

Fue tal la furia que desató el momento sobre la cantante que estuvo al borde del llanto mientras reveló que es una gran admiradora de Gusi y le gustaría cantar con él por lo que le da malgenio el trato del participante para con su colega.

“Perdóname, Gusi, lo siento, pero me da ira que te dejen ahí tirado. Yo nunca he cantado con Gusi, me muero por cantar con Gusi y tú estás teniendo esa oportunidad”, finalizó.

Los demás mentores estuvieron de acuerdo con la postura de Maía y también le reprocharon su comportamiento al participante.