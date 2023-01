“Nos duele”, Le dan ‘palo’ a Anahí por cortar a Poncho en fotos de RBD

Con el anuncio del regreso de RBD sus miles de fanáticos están que no caben de la emoción por corear y cantar a grito herido, como en los viejos tiempos, cada una de sus emblemáticas canciones junto a los artistas.

Aunque no contará con todos sus integrantes, pues en esta ocasión el actor mexicano Alfonso Herrera, que daba vida a Miguel en la popular telenovela juvenil ‘Rebelde’, no los acompañará, esto no ha sido impedimento para que sus fans esperen con ansias su regreso a los escenarios.

Previo al importante anuncio que les darán a sus miles de fanáticos este jueves 19 de enero, integrantes de la banda se han mantenido muy activos en redes sociales compartiendo algunas publicaciones que generan aún más expectativa de lo que será la gira de RBD.

Una de las más activas ha sido Anahí, quien no ha parado de compartir en su cuenta de Instagram, donde acumula 10,8 millones de seguidores, publicaciones relacionadas con la banda como un tierno clip de uno de sus hijos, en el que también reveló que es fiel seguidor de RBD.

Recuerdo de los especiales momentos que compartieron juntos sobre los escenarios hace una década, también han sido algunas de las fotos y video que ha compartido Anahí, llevando a sus fans a un viaje al pasado que muchos le agradecen.

No obstante, recientemente, la mexicana se convirtió en blanco de críticas por parte de los internautas luego de compartir un carrusel de dos instantáneas de la banda, pues en estas decidió cortar la cara de Poncho y dejarlo por fuera de la publicación.

De inmediato internautas reaccionaron pidiéndole que, aunque el actor no haga parte de su regreso, no lo omita de las publicaciones que rememoran los mejores tiempos de la banda.

“Por favor ya no corten a Poncho de las fotos” – “¿Y Poncho? RBD siempre serán 6” – “Los amo aunque me duele ver cómo cortan a Poncho” – “No omitan a Poncho, nos duele” – “Ponchito… no nos rompas el corazón”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

¡La espera terminó!

En la página oficial de su gira se dio a conocer que este jueves 19 de enero la banda hará un importante anuncio para todos sus fanáticos alrededor del mundo, el cual será transmitido por medio de su cuenta oficial de TikTok.

De acuerdo con el sitio, en su cuenta @rbd_oficialmusica, la banda hará su anuncio a a las 7:00 p.m. hora México, 8:00 p.m. Colombia.