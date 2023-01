Verónica Giraldo, la atractiva hermana de Karol G que esta a punto de dar a luz

Karol G se ha convertido en una de las mujeres más cotizadas de las redes sociales, la mujer no para de cosechar éxitos gracias a su talento en la música, pues a logrado sobre pasar los limites llevando sus canciones a otros países y colaborando con grandes artistas de talla mundial.

La paisa ha consolidado una larga carrera en la industria musical ganándose fama, dinero y admiración por parte de millones de personas alrededor del mundo, pues inició desde muy joven.

Sin embargo, de su vida privada se habla muy poco, pues su carrera como artista se ha llevado todo el protagonismo.

No obstante, se sabe que la paisa tiene 3 hermanas, una de ellas es solo por parte de su padre llamada Katherin Giraldo, quien al parecer no tiene buena relación con ninguna de sus otras hermanas, ni siquiera con su padre, según lo reveló ella en entrevistas y sus redes sociales.

Sin embargo, ‘La Bichota’ parece ser muy apegada a sus otras dos hermanas, aunque poco se les ve juntas en redes sociales, ellas comparten en sus redes sociales cada que asisten a un concierto de la paisa.

Hermana de Karol G tendrá una ‘mini bichota’

Verónica Giraldo es la hermana mayor de Karol G, ella se dedica a crear contenido en redes sociales y es maquilladora.

La mujer ya suma más de 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram en donde comparte sus mejores momentos en familia y ahora el proceso de gestación de su bebé.

Hace algunos meses Verónica reveló que esta esperando una niña y su nombre será Sophia, noticia que emocionó a sus cientos de seguidores en las redes sociales.

La creadora de contenido se encuentra próxima a dar a luz y sus seguidores junto a los de su hermana Karol G se han mostrado ansiosos por conocer a la pequeña.

“Divinas sin palabras puro amor y ternura”, “te estamos esperando Sophie”, “que belleza que momento tan especial”, “hermoso detalle, dios bendiga con salud, belleza e inteligencia a la pequeña Sophi, esperamos ansiosamente su llegada”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.