La Segura respondió a quienes la llamaron gorda: “no se opina del cuerpo ajeno”

Natalia Segura se ha destacado como una de las creadoras de contenido más conocidas del mundo digital, siendo una de las influenceadoras más importantes del país gracias a su despampanante personalidad y contantes polémicas.

'La Segura' como es conocida, ha sido el foco de los reflectores tras varios acontecimientos que han sucedido en su vida, como la complicada situación de salud que constantemente vive, a causa de los biopolímeros, sometiéndose ya a dos cirugías generando en ella un dolor crónico en su cadera, impidiéndole realizar algunas actividades con normalidad, como el simple hecho de usar zapaos altos por largos periodos de tiempo.

A pesar de su condición de salud, la caleña constantemente comparte contenido cómico en sus redes sociales, siendo este su fuerte, sumando ya más de ocho millones de seguidores, consolidando una inmensa comunidad que la acompañan en cada paso.

Eso sí, así como tiene seguidores que día a día le envían mensajes positivos, también tiene un gran número de haters, quienes no desaprovechan cada oportunidad para atacar a la influenceadora.

‘La Segura’ tiene claro que al ser un personaje público del mundo digital debe estar expuesta a juzgamientos y criticas así como a elogios y buenos tratos, por lo que para ella no es algo extraño recibir este tipo de ataques en su día a día, sin embargo ha sido enfática en que como todos también es humana, por lo que estos mensajes, aunque intente ignorarlos, han llegado a afectarla en cierta medida.

Llamando la atención de los internautas a manera de reflexión, pues en redes la están tildando de ‘gorda’ desde hace ya un tiempo llegando a decir incluso que puede estar embarazada, por lo que a pesar de que aceptó que no estaba en su peso ideal, todo deberían entender que este tipo de comentarios pueden afectar a las personas.

"Yo creo que ya estamos en el siglo en el que no se opina sobre el cuerpo ajeno. Ustedes piensan que no, pero a uno si le afecta. Por ejemplo yo no estoy en mi peso ideal y que me lo estén diciendo todos los días, no me da rabia ni nada pero si de todas maneras como que pega un poquito...les recuerdo que yo también tengo un espejo y me veo”, mencionó.