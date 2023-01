“Hilo de tampón a la vista”, La Segura sufrió pequeño percance bailando en bikini

La creadora de contenido caleña mejor conocida en el mundo digital como ‘La Segura’, es una de las influenciadoras más populares del país, esto gracias a su extrovertida personalidad y frecuentes polémicas en las que se ha visto envuelta.

En los últimos meses, la influenciadora se ha convertido en noticia entre sus fans por cuenta de la complicada situación de salud que está atravesando por cuenta de un dolor crónico en su cadera, que, pese a que la llevó a someterse a dos cirugías de extracción de biopolímeros en sus glúteos, no ha tenido ninguna mejoría lo que ha provocado que sus seguidores tengan aún más puestos encima sus ojos sobre la famosa.

La caleña se ha encargado de mantener al tanto a sus seguidores sobre todo su proceso de recuperación, lo que ha hecho que genere una cercanía especial con los usuarios, con quienes a diario interactúa y comparte detalles de su día a día.

Por estos días, Natalia ha mostrado que se encuentra mejor anímicamente, es por esto que en esta ocasión se atrevió a compartir un sensual video bailando al ritmo de la nueva canción de Shakira junto al productor musical argentino Bizarrap.

“Por lo menos la Shakira👑 puso a facturar la tusa… y a usted hermana que el Ex le quedo debiendo hasta Plata?😩🥲🤣 Etiqueten a su mejor amiga 🤡 jajajajajaja”, Escribió la creadora de contenido en su publicación.

Mira también: ¿Mamá de La Segura la comparó con Selena Quintanilla?

En el clip, La segura aparece bailando a la orilla de una piscina, mientras luce un diminuto traje de baño color negro, pero, pese a su derroche de sensualidad hubo un detalle en especial que se robó toda la atención y convirtió a la joven en blanco de críticas.

¿Se le vio el tampón?

Mientras mostraba sus más sensuales pasos de baile al rimo de ‘Shak’, internautas no dejaron pasar por desapercibido un detalle en la entrepierna de ‘La Segura’.

Según varios de sus seguidores, en el video se alcanza a ver que de sus partes íntimas cuelga un hilo blanco, por lo que muchos lo relacionaron con un tampón y de inmediato se despacharon en críticas en contra de la creadora de contenido.

“Hilo de tampón a la vista” – “Ni cuenta me había dado cuenta del hilo jajja” – “Marta se te ve la mitad de la bemba“ – “Uno no sabe si ver los productos o el hilo“ – “Imposible dejar de ver el hilo que cuelga” – “ mis ojos vieron como un hilo de un tampón” – “El tampón que morrrrrr” – “Se te ve el hilo del tampón!”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Ante la ola de críticas que recibió en su más reciente publicación, la caleña no dudó en pronunciarse de inmediato y aunque confesó que sí se trató de un tampón, tomó el pequeño incidente en medio de risas.

“Primero que todo en eso video estamos igual que la Shakira, facturando, entonces no se puede borrar. Segundo, al principio del video no estaba, yo creo que se descolgó. Hermana, las cosas hay que afrontarlas con dignidad, ya pasó, ya qué puedo hacer, ya no lo puedo borrar", indicó.