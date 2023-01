¿Muy flojo? A Mateo Carvajal le dan palo por su renuncia a ‘La Isla de los famosos’

Mateo Carvajal se volvió tendencia en las redes sociales por su paso en ‘Survivor, La Isla de los Famosos’, al parecer el paisa no cumplió con las expectativas que tenían los espectadores sobre su participación en el reality.

Cabe mencionar que el antioqueño es recordado por haber ganado ‘El Desafío Súper Humanos Cap Cana’ en el 2017, entre los participantes él se destacó por su constancia, dedicación y disciplina para sobrevivir en dicho programa que ponía a prueba sus capacidades y destrezas.

Desde entonces el deportista de 30 años es recordado por destacar en actividades físicas, por lo que las expectativas de los colombianos sobre la participación del paisa en el programa de RCN que ha generado revuelo, era alta.

El programa inició el pasado 23 de enero y reunió a varios personajes de la farándula colombiana, entre estos, creadores de contenido, músicos, deportistas actores y modelos.

El programa conducido por Tatán Mejía, ha mantenido la tensión y la expectativa entre los espectadores.

El segundo capitulo emitido el pasado 24 de enero dejó a muchos de los espectadores decepcionados con la actitud y la participación de Mateo Carvajal.

En los tres grupos en los que está dividido el concurso se reunieron para presentar una prueba, pero antes de empezar con la prueba, Tatán habló con cada uno para saber cómo la estaban pasando.

A lo que la respuesta de Mateo dejó a muchos en ‘shock’, pues era de quien menos se lo esperaban:

“Llevamos tres noches que jamás en mi vida me había pasado sin lograr dormir siquiera dos horas de manera continua, yo sé que en estos momentos no me siento bien y6 la verdad me dejé golpear de la cabeza (…) no me quiero exigir al punto en el que esto pueda ser perjudicial, entonces yo tomé la decisión de dar un paso al costado”, dijo el paisa.

Decisión que tomó a muchos por sorpresa y que desencadenó cientos de comentarios, tras las palabras de Mateo, Tatán se pronunció:

“Vos sos un ejemplo para millones de pelaos que están tratando de seguir tus pasos”, tras esto le indicó la manera en la que podía renunciar al concurso, no sin antes pedirle que considerara la decisión de hacerse retirarse y que participara en la prueba que se realizaría.

“Yo creo en vos que te conozco, uno de lo que se arrepiente en la vida es de no haberlo intentado nunca Mateo, permítele a la gente y demuéstrale a la gente que tienes con que, es un consejo personal”, dijo Tatán.

A esto se le sumó la empresaria Manuela Gómez, quien pidió retirarse la competencia, pero no solo por su estado físico, más que todo por el emocional, por lo que la participante se retiró antes de competir. Por otra parte, Mateo ase quedó en la competencia y tras finalizarla se retiró.

Tras su decisión, el creador de contenido se pronunció a través de su cuenta de Instagram y respondió a todas las criticas que se generaron tras el estreno del segundo capítulo: