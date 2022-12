Mateo Carvajal generó polémica al compararse con Lionel Messi

El reconocido modelo y deportista Mateo Carvajal, con frecuencia acapara los titulares en los portales de noticias especializados en entretenimiento, ya sea por los contenidos que crea con su hijo Salvador o hasta de las pesadas bromas que se hace con su grupo de amigos y familiares.

Recientemente, el creador de contenido generó toda clase de reacciones en las redes sociales, tras compararse con su ídolo y la estrella del fútbol, Lionel Messi.

“Ey parceros hay algo que tengo muy claro en mi vida y es que independiente de lo que esté atravesando, yo recuerdo que lo más importante no es la meta sino el proceso… justo hoy yo vengo a hablarles de uno de mis grandes ídolos, uno que se ha llevado mi total admiración: Messi”, inició el deportista.

Continuó comentando con lo común que tienen en sus vidas: “Aunque ustedes no lo crean, durante toda su carrera, hemos tenido varios puntos en común, claro está, cada uno desde lo que ha vivido y yo quiero contarles cuales han sido nuestros logros”, mencionó el deportista a través de sus historias de Instagram.

Lo que generó mayor curiosidad entre los internautas, es que lo hizo de manera detallada, pues con una lista, enumeró a continuación todas las cualidades que según él, compartía con el argentino.

“Por ejemplo, Messi a los 13 años fue fichado por el Barcelona, se trasladó a España, mientras tanto yo a los 13 años, fui fichado por la escuela de fútbol de mi barrio y jugué la Pony Fútbol”, mencionó el antioqueño.

Después, continuó nombrando lo segundo que tenían en común: “A los 26 años Messi era el mayor goleador del mundo, aquí sí le gané, salí campeón de un reality en mi primera participación”.

Y finalizó con otro punto, mencionando que Messi a los 35 años de edad, estará jugando su último Mundial, mientras que por su lado, él estará yendo a su primer evento de la Copa del Mundo.

La comparación, hizo que los millones de internautas que lo siguen en su cuenta de Instagram, desataran una ola de comentarios de todo tipo.

"Me encanta cómo valoras más el proceso que la meta", “Baboso tan bobo”, "Respeta Mateo", "Por un lado uno de los más grandes deportistas del mundo, por el otro un tal Messi", "únicos y originales en sus distintas vidas... completamente de acuerdo con tus palabras lo importante no es la meta sino el proceso", “No pues, igualitos”, "obvio son diferentes caminos, pero si también llevas tu Messi por dentro, no veo por qué tantas ofensas", fueron algunos de los comentarios.