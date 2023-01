Maité reveló detalles de cómo surgió la idea del reencuentro de RBD

Una de las noticias más importantes del momento es el reencuentro de la agrupación RBD, pues sus millones de fanáticos esperaban este momento desde hace más de 15 años.

Te puede interesar: ¿RBD ya está confirmada para presentarse en Medellín? Estas serían las pruebas

Como era de esperarse los fanáticos están atentos a cualquier dato que las celebridades revelen. Por este motivo, en las últimas horas se ha hecho viral un video en el que Maité Perroni está concediendo una entrevista a través de un live de Instagram en donde toca varios puntos de su vida.

Sin embargo, la parte de la entrevista que más generó curiosidad, fue precisamente cuando le preguntaron cómo había nacido la idea del reencuentro a lo que la actriz y cantante respondió que fue durante su matrimonio que empezaron a hablar sobre el tema.

No dejes de leer: ¿Maite Perroni estará en la gira de RBD 2023 o se repetirá el caso de Dulce María?

“Sucede que durante la boda se da un momento súper mágico y especial que sucedió de una forma espontánea porque además si yo te cuento una anécdota cuando estábamos planeando la boda, el dj me dijo cuáles son las canciones que no se pueden tocar en la boda y yo le dije RBD y se sorprendió y me dijo cómo, por qué no puedo poner RBD en tu boda y le dije porque van a ir mis amigos, no los artistas”, mencionó Maite.