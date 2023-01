Tobey Maguire respondió si volvería a ser Spiderman: Su respuesta causó revuelo

Para nadie es un secreto que ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ fue uno de los más grande hitos en el cine, a lo largo de las producciones de la compañía Marvel, pues más allá de darnos una nueva probada de lo que es el Multiverso, representó un reencuentro único entre tres personajes que han encarnado el papel del superhéroe en distintas generaciones.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland fueron los protagonistas de esta escena que seguramente causó una inmensa emoción y sorpresa en los asistentes a las salas de cine, pues antes del estreno de esta película mucho se rumoreaba de que esto llegara a suceder, sin embargo, no se creía que fuera a materializarse.

Mira también: ¡Adiós ‘Spider-Man’! Tom Holland anunció su retiro de las redes sociales

Un suceso que, sin lugar a dudas, quedará marcado en la memoria de los fieles seguidores de estas sagas, surgiendo un inmenso interrogante al respecto, sabemos que Holland seguirá encarnando el papel de Spiderman porque es él precisamente la figura de Marvel, pero ¿volverémos a ver a Maguire y Garfield en otra ocasión?

Andrew Garfield fue el primero en manifestarse, expresando que no tendría ningún reparo en volverse a poner el traje rojo, algo que muchos de los seguidores esperaban, pues es un actor que aún está en sus épocas de representarlo, el que generó mayor expectativa fue Tobey Maguire, pues él fue el primer en darle vida al personaje en un live-action hace más de diez años.

Fue en medio de una entrevista que el famoso de 47 años reveló lo que pensaba al respecto, dejando expuesto que ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ dejó en él una inmensa emoción, además de mencionar que es un fiel fanático de las producciones del universo cinematográfico de Marvel.

No te pierdas: Premios Grammy 2023: conoce los artistas colombianos que están nominados

Por lo que no titubeó en afirmar fervientemente que si vuelve a tener otra oportunidad de encarnar al arácnido, o de tomar otro personaje con la compañía, no lo pensaría dos veces.

“Me encantan estas películas y las diferentes series. Si Marvel me llamara y me dijera: ‘¿Vendrías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto?’ o ‘¿Vendrías para hacer esta película, participar en una escena o hacer algo de Spider-Man?’, respondería ‘¡sí!’. ¿Por qué no querría hacerlo” expresó el actor.