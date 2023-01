“¿A cuánto el kilo?”, Guaynaa despertó candentes piropos por arnés que le marca las nalg@s

Jean Carlos Santiago Pérez, más conocido como en la industria musical como Guaynaa, se ha ganado a millones de personas que lo elogian y lo admiran por su talento sin dejar de lado lo atractivo que es.

El puertorriqueño, además de destacar en la industria musical y realizar varias colaboraciones con grandes artistas. El artista es uno de los más elogiados por su relación con la creadora de contenido Lele Pons.

La venezolana se ha convertido en una de las más envidiadas por las fanáticas de su pareja, pues el artista no lo pensó dos veces y le pidió matrimonio a la joven.

El interprete de ‘Rebota’ causó revuelo recientemente con un video en donde se le ve disfrutando de una piña colada.

En el video se leve rodeado de naturaleza y lleva puesto un arnés en la zona de su cadera, al parecer estaría realizando un deporte extremo y por esto lo llevaba puesto.

Sin embargo, su retaguardia causó revuelo, pues el arnés dejó ver lo “dotado” que esta el puertorriqueño.

“¿Entonces, piña colada y zip line o qué?”, fue el mensaje con el que acompañó el video.

Sus fanáticos no pudieron resistirse y lo llenaron de elogios a través de las redes sociales, el primero en pronunciarse fue el cantante de música popular, Pipe Bueno.

“¡Lo que más me gusta es el parado con Flow!”, escribió Pipe Bueno y detrás de él cientos de personas que lo llenaron de elogios.

“Esa cola, por favor”, “quién fuera arnés”, “yo solo le he mirado las nalg@s”, “que bien come Lele”, “esa pose me mató”, “eres otro nivel”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron junto a la publicación.