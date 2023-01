"Mucho voltaje", Anitta paraliza las redes con nombre de su país escrito en su retaguardia

Anitta es considerada una de las mujeres más “candentes” de las redes sociales por su carrera musical y sus increíbles shows.

De hecho, la brasileña fue tendencia durante varios días por crear un paso en el que mueve su retaguardia en círculos provocando miles elogios y que cientos de personas recrearan dichos movimientos.

Además, sus canciones siempre resultan siendo todo un éxito a nivel internacional por su creatividad y detalle.

Anitta se ha convertido en todo un fenómeno de las redes, pues cada vez que comparte un contenido se vuelve viral y los elogios no paran.

Sus sensuales movimientos son protagonistas en cada una de las fiestas a las que asiste y al contenido que comparte en su cuenta.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, la brasileña compartió una galería de imágenes en las que se le ve posando muy orgullosa con los colores de su bandera generando revuelo entre sus millones de fanáticos.

En las imágenes se le ve posar con un ajustado conjunto, de color amarillo y verde que destaca su enorme retaguardia donde tiene el nombre de su país allí escrito.

Además, lleva una corona como las tradicionales en Brasil con plumas azules en la parte de arriba y brillos rodeando su cabeza.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores en las redes sociales, “perfecta”, “siempre me sorprendes, eres una maravilla de mujer”, “uff me encantas”, “la más guapa”, “eres una diosa”, escribieron algunos usuarios.