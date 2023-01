Epa Colombia denunció que sus keratinas están siendo pirateadas en Ecuador

Desde que inició en el mundo de los tratamientos capilares, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia, ha hecho testigos a sus seguidores de cómo ha sido el drástico cambio en su vida ahora que se ha convertido en toda una exitosa empresaria.

Su manera de vestir, hablar, de vivir y sus lujosos carros, son algunas de las transformaciones que ha tenido la vida de la instagramer, logros que siempre comparte con los internautas a quienes frecuentemente les agradece por todo su apoyo en su emprendimiento.

Ha sido tal el éxito de la empresaria que se ha conocido que sus Keratinas, entre otros productos que fabrica y comercializa la joven, le generan millonarias ganancias que podrían superar los $20.000 millones de pesos y aunque en varias ocasiones ha sido acusada de lavar dinero en su empresa y se ha enfrentado diferentes investigaciones, Barrera ha demostrado que su negocio es legal.

Epa Colombia hace grave denuncia sobre sus productos

Pero los problemas para la empresa de la bogotana no terminan ahí, pues ahora denunció antes sus miles de seguidores en Instagram que varios de sus productos como su Keratina y biotina están siendo pirateadas en Ecuador.

Con contundentes pruebas en su poder, Epa Colombia dejó ver que desde Ecuador están comprando sus productos para el cabello y los están comercializando con otro nombre, tapando con un sticker su marca.

Según relató por medio del perfil de su marca una mujer ecuatoriana la contactó para comprarles grandes cantidades de sus productos. Los cuales pagó en euros y dólares y aunque esto le pareció un gran negocio, terminó llevándose una desagradable sorpresa.

Lo anterior porque gracias a un video que se hizo viral en TikTok y en el que sus fanáticos la etiquetaban con gran frecuencia se terminó enterando que la mujer, a la que ella le había vendido de buena fe, le tapaba su marca de ‘Epa Colombia’ para poner la de ella.

“Amiga, tengo que contarte algo… una mujer me compraba en euros y dólares y yo lo vi tan awww, pero no sabía que ella me tapaba la marca mía por poner la de ella hasta que hace poco me enteré porque un video de TikTok se volvió viral y las personas me etiquetaban y decían “esos productos con de la Epa”, o sea amiga, le dio un manejo diferente a mis productos”, escribió.

En las pruebas que reveló la bogotana está un video de una publicidad en el que se ven los envases de sus keratinas y demás productos capilares, pero con un sello que tapa la marca y además le da un nombre diferente.

“Si no le tapan el nombre lo reenvasan y dice “no esa keratina de Epa, gas, tumba el cabello, mejor esta” y es mi producto.

Aunque la joven empresaria no reveló si tomará acciones legales, resaltó que su producto es el número uno del mercado.

“En fin, siempre seguiré diciendo que soy la número 1. Llegarán mil keratinas a Colombia y ninguna como la de Epa Colombia”, finalizó.