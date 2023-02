¿Se quiere ir del país? Epa Colombia habló de su condición legal y sus planes a futuro

Si bien Epa Colombia es conocida por tener un millonario negocio con la venta de keratinas y productos capilares, las cosas en la vida de la colombiana no son ‘color de rosa’, sobre todo por su condición legal.

Recordemos que en el 2019 la colombiana participó en las marchas y protestas que se realizaron en esa época, sin embargo, no actuó de la forma correcta pues a través de las redes sociales se filtraron unos videos en donde se le ve vandalizando unas estaciones de TransMilenio.

Allí se le ve con un martillo rompiendo los vidrios de las estaciones, los torniquetes entre otras cosas, razón por la que le iniciaron un proceso legal, incluso debía pagar cancel, sin embargo, su proceso se ha alargado.

Aunque no ha pagado condena en la cárcel, la colombiana si tiene bastantes limitaciones, una de ellas es salir del país, sin embargo, es algo que parece estar en los planes de Daneidy, nombre real de la empresaria.

La joven es muy activa en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram en donde casi a diario comparte con sus seguidores su día a día y sus proyectos laborales, a través de las historias en dicha red social la empresaria ha dejado un mensaje.

Allí reveló que decidió darle un cambió radical a su vida y que dejará de ser la misma que han conocido en estos años.

Sin embargo, da la casualidad de que se acerca el momento para conocer la decisión final sobre su proceso legal en donde se definirá si ira o no a la cárcel.

Recientemente, se pronunció en su cuenta de Instagram y reveló que desea irse del país, pero que esta buscando a alguien que le ayude, además, habló sobre su condición legal.

“Recuerden que a mi no me colocaron la manilla, pero yo no podía hacer muchas cosas amiga, igual yo estoy en la corte suprema, pero todo va a salir muy bien porque yo he obrado muy bien y me gustaría que alguien me ayudara como a salir del país, como que me dijera -mire estos son los papeles, mire, hacia este lado se tiene que ir- y todo eso amiga, porque me dicen nosotros la vamos a ayudar y me resultan es robando, te lo juro”, aseguró Daneidy en su historia de Instagram.

Finalmente resaltó que lo que importa son las ganas y la actitud, “no, no importa amiga, yo quiero salir adelante, lo que importa es que tengo la fuerza, la voluntad”, expresó.