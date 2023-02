Bad Bunny regresó a las redes pero lo “crucificaron” porque no olvidan incidente con fan

Bad Bunny está feliz con la vida gracias a su increíble participación en la edición número 65 de los Premios Grammy, que se llevaron a cabo el pasado domingo 5 de febrero. El artista además de abrir el show inaugural de la velada, también se llevó el premio de Mejor álbum de música urbana por un ‘Un verano sin ti’.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el cantante puertoriqueño, pues tras su desaparición momentánea en redes sociales, decidió regresar con una publicación en su perfil de Instagram.

Bad Bunny regresó a las redes pero no le perdonan desplante con fanatica

Con un carrusel de seis fotografías, el intérprete de ‘Me porto bonito’, decidió volver a compartir publicaciones en sus redes sociales, luego de haberse tomado unos días de descanso virtual.

En la publicación se le ve al isleño en varias situaciones durante la gala de los premios anglo, entre ellos, recibiendo su gramófono, posando junto a la artista Taylor Swift y disfrutando de su puesta en escena.

“La palabra más bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que más amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy GRACIAS”, fueron las palabras con las que acompañó su carrete de fotografías.

Sin embargo, no todo fue “bonito”, tras su llegada a las redes, ya que una gran cantidad de internautas, le reprocharon la situación que había tenido en semanas pasadas con una fan a la que le arrojó su móvil al piso por estar “invadiendo su espacio”.

Pese a que también recibió felicitaciones por su premio en los Grammys 2023, también fue rechazado y sobre todo criticado, por la situación del pasado.

"Guarden sus teléfonos que ya salió el conejo", "¿ya no tiras teléfonos?", "ya, pero no pediste disculpas por el celular que tiraste al agua", "lárgate rompe celulares", "y también estás orgulloso por la fan que trataste mal y le tiraste su celular", "no vayas a tirar el Grammy”, “¿Cuántos celulares tiraste en las premiaciones bro?", "PERDÓN también es una palabra bonita cuando uno se equivoca", "apareciste a dar cara", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.