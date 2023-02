Premios Grammy 2023: los mejores momentos y todo lo que debes saber de la premiación

Durante la noche del domingo 5 de febrero, en la ciudad de Los Ángeles - California, se llevaron a cabo los premios más destacados de la industria musical.

La 65ª edición de los Grammys Awards, estuvo bajo la conducción del comediante Trevor Noah. Además, contó con la participación de importantes estrellas del mundo del entretenimiento, premiando a lo más relevante durante el último año

Momentos memorables

-El show de apertura estuvo a cargo del latino Bad Bunny, quien puso a vibrar a todos los asistentes entre ellos, a la gran Taylor Swift con un mix de sus últimas y más sonadas canciones, iniciando con ‘El apagón’, luego le dio paso a éxitos como ‘Titi me preguntó’ y ‘Después de la playa’.

-Como toda una diosa, Jennifer López presentó la primera nominación, Mejor álbum pop vocal, que tuvo como ganador a Harry Styles con su disco Harry’s House.

-Beyoncé no pudo recibir su primer premio de la noche (Mejor canción R&B), debido a que estaba atascada en el tráfico, motivo que retrasó su llegada a la premiación.

-Kim Petras, hizo historia tras ser la primera mujer transgénero en ganar un Grammy, gracias al éxito musical ‘Unholy’, junto a Sam Smith.

-Otro momento épico, fue nuevamente protagonizado por el puertoriqueño, Bad Bunny quien se llevó el premio Mejor álbum de música urbana. Aprovechó para dar un discurso en ‘spanglish’, cargado de reconocimiento a las leyendas y las nuevas generaciones que hacen grande al género.

-Uno de lo momentos más esperados de la noche, era la presentación musical de Harry Styles, quien no dejó muy contentos a los internautas por la falta de entusiasmo y poca técnica vocal, que de acuerdo a lo que se logra leer en los comentarios de las redes sociales, su voz en la interpretación de ‘As it was’, no sonaba igual como en sus videos oficiales.

-La reina del pop, Madonna, hizo su arribo a la tarima para presentar el show de Sam Smith junto a Kim Petras.

-Una vez Beyoncé pudo llegar al auditorio, finalmente lo logró, se convirtió en la artista con 32 galardones, durante toda la historia de los prestigiosos premios. Esto gracias a su última producción, ‘RENAISSANCE’.

-Adele, ganó Mejor interpretación solista de pop, por su canción ‘Easy on me’ y, quien en medio de un emotivo discurso, le dedicó el premio a su hijo tras la ruptura con Simón Konecki.

Sin duda alguna, una noche llena de talento, estrellas y sobre todo, éxitos musicales que han marcado la vida de personas alrededor del mundo.