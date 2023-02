Kimberly Reyes se despachó en contra de las críticas por “ser rumbera”

Kimberly Reyes se ha convertido en una de las mujeres más cotizadas de la televisión colombiana no solo por su increíble talento frente a las cámaras, también con su derroche de sensualidad con el pasar de los años.

La actriz decidió incursionar en las redes sociales con contenido sobre moda o belleza, sin dejar de lado sus viajes, pasatiempos favoritos, proyectos laborales y momentos alegres de su vida.

De hecho, a través de sus historias de Instagram la colombiana se ha caracterizado por compartir su día a día e interactuar con sus seguidores con dinámicas de preguntas y respuestas.

Recientemente, la empresaria compartió un contundente mensaje hacia un usuario que aseguró que no estaba preparada para ser mamá ya que constantemente se le veía en redes sociales de viaje o rumba.

“Lo que pude notar es que eres una persona extremadamente alegre, y que no te veo siendo mamá en el futuro jajajaja porque esas rumbas tienen que disminuir por lo menos los primeros meses”, comentó una persona a Kimberly.

Comentario que al parecer a la barranquillera no le gustó mucho y decidió tomarse el tiempo de responderle de manera contundente a esta persona.

“Sí, soy una persona alegre (…) cuando estoy de fiesta con mis amigos que no es siempre (…) cuando son esos momentos yo me estoy divirtiendo como si fuera una niña chiquita (…) creo que por el hecho de disfrutar los momentos en mi vida (…) eso no me impide eventualmente ser mamá, cuando tu asumes un reto en la vida (…) ahora imagínense algo tan bello y tan hermoso como disfrutar ser mamá, entonces creo que eso no me lo va a impedir en algún momento”, aseguró la actriz.

Además, rechazó el comentario de esta persona y pidió a los internautas que dejaran de opinar y criticar la vida y el cuerpo de las personas.

“Lamento decirte que eso no me inhabilita para ser mamá”, aseguró Kimberly.

Al final, aseguró que le daba rabia la gente morronga y por esta razón decidió responder a este comentario.