Greeicy no pudo evitar su tristeza por la situación de Turquía y Siria

Un fuerte terremoto de 7.8 de magnitud sacudió a Turquía y Siria el pasado 6 de febrero, destruyendo cientos de edificios y sepultando a familias enteras. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento se han reportado más de 33.000 personas fallecidas y decenas de miles de personas heridas.

Una de las preocupaciones latentes en esos países, es que la mayoría de los sobrevivientes han perdido sus hogares, quedando a la intemperie y sin techo. Lo que los ha obligado a permanecer en hogares de paso.

Es tan difícil la situación que se ve en los noticieros, que tanto artistas como millones de personas alrededor del mundo, han demostrado su preocupación y nostalgia por las conmovedoras imágenes.

Greeicy Rendón, es una de todas las celebridades colombianas que han expresado su preocupación por los hechos y por los damnificados.

La intérprete de ‘Los consejos’, compartió a través de unas historias en su cuenta de Instagram, el dolor tan profundo que siente al ver niños y a sus familiares, devastados por la emergencia.

"Eso del terremoto me tiene con un montón de sensaciones y sentimientos encontrados, porque por todas partes me encuentro con noticias al respecto, pero siento que no quiero ver nada más porque lo veo y siento que entro en una realidad súper fuerte en la que no debo estar ni sintiendo la mitad de lo que están sintiendo y viviendo las personas que están allá, quizás buscando a sus familiares".