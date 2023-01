Greeicy Rendón preocupó a sus fans tras mostrar excesiva caída de cabello

Greeicy, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas en latinoamérica gracias al derroche de talento y actitud que día a día comparte en cada uno de sus shows y presentaciones. Esto la ha hecho destacar como una de las famosas con mayor carisma y claro, de las mejores bailarinas de la industria.

No cabe duda de que la intérprete de ‘Destino’ está viviendo unos de los mejores momentos de su carrera, pues además de destacarse como una de las famosas más representativas, su relación junto al también cantante Mike Bahía, también ha dado mucho de qué hablar, sobre todo tras el nacimiento de su hijo Kai.

Durante las últimas horas, la cantante caleña sorprendió a sus fanáticos con un nuevo look en el que se dejó ver con una melena rizada, resultado de las trenzas que tuvo en sus vacaciones.

Aprovechando la belleza que reflejaba la también actriz, su novio aprovechó para grabarla y hasta hacerle una dedicatoria con su más reciente sencillo musical, ‘De qué manera’.

"De qué manera te explico que se me corta la respiración cuando me estás mirando, te me volviste el centro de atención y no sé desde cuándo.... De qué manera yo te hago entender que esto me tiene loco, que se me hace difícil disimular cuando me hablas de otro, me la paso soñando que de esos ojos yo soy el dueño", dice una parte de su canción.

Impresionantes consecuencias por cambio en su look

Después de haber lucido radiante durante todo el día gracias a su nuevo look, la intérprete de ‘Los Consejos’, mostró entre risas y angustia las consecuencias de su nueva imagen.

Recostada en la cama, su pareja grabó la cantidad de cabello que se le estaba cayendo a su novia con solo tocarse el pelo.

“O sea, quiero que entendás que de un solo ramillete mira", mencionó la artista, mientras su novio filmaba la cantidad de pelo que se le estaba cayendo.

Al ver las impresionantes imágenes, Mike le pidió a Greeicy que no se halara más el cabello, pues esto provocaba la caída del mismo.