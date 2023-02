“¡Como jod3n!”: Laura de León responde críticas sobre su físico en el Carnaval de Barranquilla

Laura de León es considerada una de las mujeres más bellas de Colombia según los usuarios en redes sociales que constantemente suelen repetírselo en los comentarios de cada una de sus publicaciones.

La cartagenera, por su parte, se ha logrado ganar el cariño de los colombianos con sus diferentes participaciones en producciones colombianas como ‘Pa' quererte’, ‘La ley del corazón 2’, ‘La luz de mis ojos’ entre otras.

Con 32 años, además de ser actriz, se ha desempeñado en la industria del modelaje y la presentación televisiva.

Además, se caracteriza por su constancia en las redes sociales, sobre todo en Instagram en donde ha enamorado con su personalidad alegre y su belleza.

Sin embargo, recientemente fue criticada por los internautas en redes sociales luego de que se presentara en el Carnaval de Barranquilla.

La modelo estuvo sobre una de las carrozas durante el desfile y conforme iba movilizándose ella cantaba, bailaba y animaba a la gente que admiraba el espectáculo, además, iba lanzando rosas blancas a los espectadores.

Ella llevaba un brillante body de color verde esmeralda, su cabello recogido en una larga cola y un accesorio en su cabeza con plumas verdes.

Sin embargo, los internautas no pasaron desapercibido su apariencia y algunos le preguntaron por qué estaba tan delgada.

A lo que la actriz no se aguantó los comentarios y decidió responder de manera contundente a las críticas.

“Yo les voy a echar un cuento. Cuando yo estaba chiquita había un colegio que creo que era del bienestar (…) de ahí les regalaban la bienestarina a mis papás porque yo era muy flaca, yo siempre tenía unos tobillitos así (…) Yo estoy feliz por mí, si un día estoy más rellenita estoy feliz, si un día estoy más flaquita, pues estoy feliz nunca me van a ver más subida de peso porque es que mi contextura no da nací así, porque es que así fue mi empaque, con el que me hicieron mis papás con papá Dios”, dijo la actriz.