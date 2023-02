JASON MRAZ REGRESÓ CON MUCHAS GANAS DE BAILAR EN SU NUEVO SINGLE: 'I FEEL LIKE DANCING'

Jason Mraz, ganador de varios premios GRAMMY y miembro del Songwriters Hall of Fame, se lustró los zapatos de baile y presentó hoy ‘I Feel Like Dancing’, el primer single y videoclip de Mystical Magical Rhythmical Radical Ride, el octavo álbum de estudio de Mraz que se lanzará el 23 de junio.

Para los fans que deseen escuchar la nueva música en vivo, Jason Mraz anunció una gira con el mismo nombre que se prolongará desde mediados de julio hasta mediados de agosto. En este tour, el artista contará con colaboradores de toda la vida como los Grooveline Horns de Austin (Texas), el grupo de rock-folk Raining Jane y la guitarrista Molly Miller. La mayoría de las entradas saldrán a la venta el próximo viernes 24 de febrero.

La gira concluirá el 17 de agosto con una actuación única de Mraz y su banda con la emblemática New York Pops dirigida por el director musical Steven Reineke. El concierto que se llevará a cabo en el Forest Hills Stadium de Queens, Nueva York, presentará a Mraz interpretando selecciones de sus dos décadas de carrera arregladas para la orquesta sinfónica.

'Mystical Magical Rhythmical Radical Ride' es el regreso de Jason Mraz a la música pop, junto al productor Martin Terefe (Coldplay, Train, Mike Posner), su colaborador en We Sing. We Dance. We Steal Things, el álbum icónico de Mraz que incluía los hits 'I'm Yours' y 'Lucky'.

Dirigido por Taylor James, el videoclip de 'I Feel Like Dancing', sigue a Jason Mraz bailando en un club de campo hasta liderar una fiesta de casamiento en un gran final coreografiado por Megan Lawson (Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, Katy Perry).

A lo largo de su épico viaje de baile de un complejo y exquisito plano secuencia, se encuentra con algunas caras conocidas como la creadora de vídeos TikTok Gianna Marie (@gwizzle), "The Dancing Weatherman" Nick Kosir (@officialnickkosir), y el activista LGBTQ Josh Helfgott (@joshhelfgott), entre muchos otros.