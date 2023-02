"Es el único que me ha menospreciado": Esperanza Gómez sobre su esposo

Esperanza Gómez es una de las colombianas más cotizadas de las redes sociales y todo gracias a su contenido para adultos en donde saca su lado más ‘atrevido’ provocando que más de uno fantasee con ella.

La caldense ha recorrido un largo camino en la industria para adultos, desde grabar con actores internacionales hasta complacer a sus espectadores realizando escenas ‘subidas de tono’.

Esperanza inició en el 2009 con una escena que la catapultó como una de las mejores actrices ‘nopor’ y grabó hasta el 2011. Después retomó esta actividad en el 2016 y por supuesto seguía posicionándose con todo su talento y sensualidad frente a las cámaras.

Hace 4 años la actriz incursionó en la famosa plataforma de OnlyFans en donde recibe un buen ingreso económico y todo gracias a su trabajo frente a las cámaras, es decir, sus fotografías en las que muchas veces deja poco a la imaginación.

Sin embargo, sus otras redes sociales no se quedaron atrás, en Instagram no ha corrido con mucha suerte, pues ha revelado que ya le han cerrado tres cuentas y todo porque alguna gente no está de acuerdo con su contenido erótico.

Su carrera ha despertado toda la curiosidad de miles de personas ya que en diferentes ocasiones ha revelado detalles sobre su vida íntima donde cuenta que tiene dos parejas una colombiana y una estadounidense.

La colombiana estuvo recientemente en entrevista con LOS40 Colombia en la sección ‘Mini Salvavidas’ un espacio junto a Camila Upegui en donde hablaron sin censura sobre su vida y su trayectoria.

Entre los temas que tocaron, la caldense reveló que entró a la industria porno, no por necesidad sino por gusto, pues era una de sus fantasías.

Además, reveló que a pesar de que no ha tenido una buena relación con su familia, nunca buscó la aprobación de sus padres, sino que lo habló con su pareja colombiana con quien lleva 17 años y él estuvo de acuerdo, por lo que le dio vía libre a su carrera.

Sin embargo, su esposo, con quien si está casada legalmente es muy celoso con todo esto de su carrera en la industria para adultos, según la caldense no ha sido una relación fácil por su oficio.