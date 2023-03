Yina Calderón reveló que por fin logró hacer realidad uno de sus sueños ¿De qué se trata?

Yina Calderón es una de las influenciadoras más polémicas de todo el país, ha participado de diferentes escándalos y peleas con otras celebridades bastante reconocidas en la farándula, lo que le ha servido para ser el centro de atención de todos los medios y miles de seguidores que no apartan la mirada sobre ella.

Recientemente, la creadora de contenido también ha sido reconocida por incursionar en una nueva faceta que la involucra con la música, pues Calderón he decidido desarrollar su talento como DJ del género conocido como Guaracha.

La joven no solo se ha mantenido en el ojo público por sus polémicas peleas, sino también por los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y los cuales han sido bastante controversiales, pues varios de ellos han puesto en riesgo la salud de la influenciadora. Sumado a esto, Calderón también es conocida por lanzar al mercado su marca de fajas y geles reductores, los que han ido adquiriendo fama poco a poco.

Estos logros habrían llevado a que Yina Calderón sea uno de los rostros más conocidos de las redes sociales. Como es de su costumbre, la empresaria suele compartir con sus seguidores diferentes momentos de su vida y el más reciente tiene que ver con el viaje que la creadora de contenido tiene pensado hacer, junto a su familia, al continente Europeo.

La joven comentó en una foto que siempre soñó visitar la Torre Eiffel junto a sus hermanas, a las que llamó sus mejores amigas y compañeras de vida.

“Hoy es un día especial pues me voy de viaje con mis mejores amigas, compañeras, con las que lloro, me emborracho, río, peleo 😄😄 mis queridas HERMANAS 👯‍♀️ y eso me coloca súper FELIZ pues la torre EIFFEL no soñé conociéndola con el amor de mi vida pufff si no con mi FAMILIA compañeras de vida ! Europa si Dios quiere mañana nos vemos ❤️!”, fuel el mensaje que compartió la influenciadora en su cuenta de Instagram.