“Estoy 100% seguro que es natural”: Chico Cruz opinó sobre los glúteos de Yina Calderón

En los últimos tiempos se ha vuelto normal que el nombre de Yina Calderón ocupe las principales noticias de entretenimiento del país, pues no hay día en el que la dj no cause polémica en redes sociales, ya sea por su vida privada o por sus opiniones.

Ahora, la también empresaria volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue por ella misma sino por quien sería su nueva pareja sentimental, el cantante mexicano Chico Cruz, quien compartió una romántica publicación junto a Yina.

Vale recordar que el cantante fue tendencia hace unos meses por cuenta de su mediática y polémica ruptura con la modelo Lina Arroyave, con quien se enviaron delicadas indirectas en redes sociales, al parecer, por cuestión de dinero.

Sin embargo, parece que ese tema ya quedó atrás y Chico se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con Yina Calderón, pues en su más reciente publicación en redes, el cantante la llamó “el amor de su vida”.

Chico Cruz opinó sobre los glúteos de Yina Calderón

La más reciente publicación del cantante mexicano en su cuenta oficial de Instagram desató todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales, pues a parte de dar un indicio sobre una posible relación amorosa con Yina Calderón, Chico habló sobre los glúteos de la dj.

Aunque la fotografía no refleja mucho amor entre los dos, pues solo sale uno al lado del otro, el cantante aseguró, en la descripción de la publicación, que estaba con el amor de su vida, lo cual confirmaría una relación amorosa con la dj.

Junto a tal declaración de amor, el cantante mexicano escribió que: “Todo el mundo dice que su (emoji de durazno) es operado, pero yo estoy 100% seguro que es natural”.

Por supuesto, el comentario generó todo tipo de reacciones y comentarios en redes sociales, especialmente por el comentario de Chico sobre el cuerpo de Yina. Además, muchos se atrevieron a decir que el cantante había cambiado “un Rolex por un Casio”, haciendo referencia a su pasada relación Arroyave.

Asimismo, algunos aseguraron que dicha publicación solo se trataría de una estrategia de marketing para llamar la atención sobre algún proyecto musical. Sin embargo, ninguno se ha pronunciado al respecto.