Demi Rose dejó sin aliento a sus fans por cubrir su cuerpo con una tela transparente; no llevaba ropa interior

Demi Rose tiene a más de uno botando la ‘baba’ con su derroche de sensualidad en las redes sociales por cada fotografía que suele compartir en donde se le ve con poses muy sugerentes y atrevidos atuendos.

La británica se ha caracterizado por enloquecer a sus miles de seguidores con sus pronunciadas curvas causando más de un suspiro.

Cabe mencionar que antes de que la modelo se dedicara cien por ciento a las redes sociales pasaba parte de su tiempo tocando música, pues era Dj y tocaba en fiestas privadas o eventos.

Pero su belleza nunca pasó desapercibida y tan pronto comenzó a subir de seguidores, sobre todo en Instagram, empezó a posar para diferentes marcas dejando a más de uno con la boca abierta.

Gracias a la buena acogida que ha tenido, la modelo curvy decidió incursionar en el contenido para adultos y se pasó a la plataforma de OnlyFans.

Allí sus seguidores pagan una suscripción para acceder al contenido exclusivo y al parecer el ingreso que recibe es bastante bueno.

La joven no ha dejado de lado su cuenta de Instagram y allí recientemente compartió unas fotografías con las que dejó sin aliento a sus seguidores posando en un diminuto y sugestivo atuendo.

En las fotos se lograba ver que no llevaba ropa interior, lo que provocó que sus seguidores les hicieran zoom a las imágenes.

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar, “eres demasiado hermosa”, “la más guapa de todas”, “siempre me dejas con la boca abierta”, “esas curvas me tienen mareado”, “que perfección de mujer”, “la más bella”, fueron algunos de los comentarios.